Tinder: Kadınların güvenliği artık önceliğimiz

22 Temmuz 2022 Cuma, 12:00

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Online çöpçatan uygulaması Tinder, artık önceliğinin kadınların güvenliği olduğunu açıkladı. Tinder, ev içi şiddetle mücadele alanında faaliyet gösteren No More isimli kuruluşla birlikte çalışacak.

Tinder’ın ilk kadın yönetim kurulu başkanı Renate Nyborg, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Güvenlikle ilgili çalışmalarımız asla son bulmayacak” dedi.

Renate Nyborg, kadınlara yönelik şiddeti engellemek amacıyla firmalarında daha çok kadın çalışana yer vermeye başladıklarını söyledi.

Nyborg, Tinder’ın yöneticiliğine getirildiği Eylül 2021’den bu yana firmadaki kadın çalışanların sayısının yüzde 30 arttığını belirtti.

Nyborg, “Bir şeyin önemli olduğunu bilmek ile bunu hissetmek arasında bir fark olduğunu düşünüyorum. Her kadın gibi ben de yaşamak istemediğim ama başıma gelen her deneyimi bir bir sayabilirim. Bu, insanların size nasıl hitap ettiğinden, iş yerinizde size nasıl davrandıklarına, insanlarla aktif şekilde çıkmaya başladığınızda başınıza nelerin gelebileceğine dek uzanıyor” dedi.

BBC

Tecavüz tehditleri

Kadınlara Yönelik Şiddeti Durdurun (End Violence Against Women) adlı yardım örgütü ise Tinder’ın açıklaması için "Kadınların internet üzerinde uğradıkları şiddetle kıyaslandığında çok küçük bir adım" yorumunu yaptı.

Örgütün yöneticisi Andrea Simon, bununla birlikte Tinder gibi online çöpçatanlık uygulamalarının istismara karşı seslerini yükseltmelerinin çok önemli olduğunu belirtti.

Andrea Simon “Çöpçatanlık uygulamaları insanların birbirleriyle tanışmaları için çok tercih edilen yollardan biri, ama seks avcılarının bu alanları potansiyel kurbanlarını avlamak için nasıl suistimal ettikleri kaygı uyandırıyor. Bu uygulamaları kullanan kadınların tecavüze uğrama oranlarında artış görülüyor” diye konuştu.

Simon, “Tinder’ın yeni güvenlik özellikleri tacizlerin rapor edilmesini desteklemesi yönünde küçük bir adım ancak intikam pornosu ya da tecavüz tehditleri karşısında yeterli değil,” dedi.

Online çöpçatan uygulamalarının “seks avcılarını” kendilerine çektiği kaygılarından ötürü, Tinder da uygulama üzerinde istismar içeren etkileşimlerolup olmadığına dair incelemelere tabi tutulmuştu.

Tinder’ın No More ile ortaklığının bu kaygıların bazılarını gidermesi umuluyor.

Uygulama içerisinde üyelere güvenlik konularında eğitim verilmesini amaçlayan bir program yer alması hedefleniyor.

No More’un Tinder çalışanlarına da eğitim vermesi planlanıyor.

Tinder Yönetim Kurulu Başkanı Renate, “Pozitif ilişkilerin ekranı ilk kaydırdığınız anda başladığına inanıyoruz. İlk mesajdan itibaren biriyle nasıl etkileşime girdiğiniz kuracağınız ilişkilerin de tonunu belirliyor” dedi.

Online çöpçatan uygulamalarının kullanıcılarının güvenliğini sağlamaları yönünde hukuki bir zorunlulukları bulunmuyor.

Kadınların ve genç kızların bu uygulamalarda maruz kaldıkları şiddetle mücadelenin internet güvenliği konusunda hazırlanan yasa tasarısının kapsamına alınması yönünde çağrılar yapılıyor.

Tinder, geçtiğimiz yıl bir dizi güvenlik tedbiri açıklamıştı.

İstismar içeren mesajlar artık otomatik olarak tespit ediliyor ve mesajı gönderene “Emin misin?” sorusu yöneltilirken mesajı alana da “Bu sizi rahatsız ediyor mu?” sorusu yönelitiliyor.

Renate Nyborg, insanların hoşlarına gitmeyen mesajları bildirme oranlarında yüzde 50’lik bir artış gördüklerini söylüyor.

Panik butonu

ABD’ de Tinder’ın içindeki güvenlik merkezi uygulaması eşleşen kişilerin geçmiş taramasının yapılabilmesine olanak tanıyor.

Kullanıcılara panik butonuna erişim imkanı tanınıyor ve buna izin veren ülkelerde kimlik bilgileri isteniyor.

Ancak erkek arkadaşıyla Tinder üzerinden tanışan 24 yaşındaki Derrian Douglas, güvenlik tedbirlerinin daha görünür kılınması gerektiğini düşünüyor.

Douglas, “Bakın sizin için bunu gerçekten güvenli hale getireceğiz denildiğinde insanlar normalde asla ilişki kurmayacakları ya da buluşmayacakları kişilerle görüşme konusunda daha rahat davranabilir,” diyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Ben her zaman ailem ve arkadaşlarımı nereye gittiğim konusunda bilgilendiriyordum. Eğer birkaç saat içinde benden haber almazsanız gelip beni bulun diyordum, çünkü nihayetinde sarpa saran buluşmalara dair bir sürü korkunç hikaye duyuyoruz.”

Uygunsuz davranışlar

İngiltere Ulusal Suç Kurumu’nun verilerine göre, 19 yaş ve altındaki kadınların online çöpçatan sitelerinde maruz kaldıkları cinsel tacizde artış var.

BBC için yapılan bir araştırmada da şu sonuçlara varıldı:

Online çöpçatan sitesi kullanıcılarının yüzde 37’si uygunsuz davranış şikayetinde bulundu

Yüzde 63’ü uygulamayla tanıştıkları kişiyle buluşmalarında rahatsız olduklarını belirtti

Yüzde 33’ü buluşmalarında cinsel taciz ya da tecavüze maruz kaldıklarını belirtti.

Online çöpçatan sitelerini kullananlara şu tavsiyelerde bulunuluyor: