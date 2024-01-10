Tıp sembolünde neden yılan vardır? Tıp sembolünün tarihçesi ne?

Tıp sembolünde neden yılan olduğu yurttaşlar arasında merak konusu hâline geldi. Peki, Tıp sembolünde neden yılan vardır? Tıp sembolünün tarihçesi ne?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2024 - 12:12
Tıp sembolünde neden yılan vardır? Tıp sembolünün tarihçesi ne?
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Hastalıklarımızda ilk başvurduğumuz yer olan hastanelerin duvarlarında birçok kez gördüğümüz tıp sembolünün anlamı nedir diye merak etmişizdir. Peki, Tıp sembolünde neden yılan vardır? Tıp sembolünün tarihçesi ne?

TIP SEMBOLÜNÜN TARİHÇESİ

Tıp sembolünde yılanın bulunmasının kökeni, antik Yunan mitolojisine dayanmaktadır. Tıp sembolü, Asclepius veya Aesculapius olarak da bilinen eski Yunan tanrısına adanmıştır. Asclepius, tıbbın ve iyileşmenin tanrısı olarak kabul edilir ve mitolojide yılanlarla sıkça ilişkilendirilir.

Yılanların tıp sembolünde yer almasının nedenleri şunlar olabilir:

  • İyileşme ve İlaç: Asclepius, yılanlarla ilişkilendirilen bir tanrı olarak kabul edilirdi çünkü antik Yunanlar yılanların derilerini yenilediklerine ve tıbbi özelliklere sahip olduklarına inanıyorlardı. Yılanların derilerini değiştirirken gösterdikleri bu davranış, iyileşme ve yeniden doğuşla ilişkilendirildi. Bu nedenle yılanlar, tıbbın temel amacı olan iyileşmeyi sembolize etti.
  • İlaçların Kaynağı: Yılanların ısırması bazen hastalıkların tedavisi için kullanılan zehirlerin kaynağı olarak görülürdü. Bu, ilaçların keşfinde ve kullanımında önemli bir rol oynadı ve tıp alanındaki gelişmelere katkı sağladı.
  • Asclepius'un Hikayesi: Asclepius, mitolojide hastaları iyileştirebilen bir tanrı olarak tanımlanır. Onun hikayesinde, bir yılanın bir cesedi nasıl yeniden canlandırdığına dair bir anlatı bulunur. Bu hikaye, iyileşmenin ve yaşamın sembolü haline geldi ve tıp sembolünün bir parçası oldu.

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