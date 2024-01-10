Yayınlanma: 10.01.2024 - 12:12

Güncelleme: 10.01.2024 - 12:12

Hastalıklarımızda ilk başvurduğumuz yer olan hastanelerin duvarlarında birçok kez gördüğümüz tıp sembolünün anlamı nedir diye merak etmişizdir. Peki, Tıp sembolünde neden yılan vardır? Tıp sembolünün tarihçesi ne?

TIP SEMBOLÜNÜN TARİHÇESİ

Tıp sembolünde yılanın bulunmasının kökeni, antik Yunan mitolojisine dayanmaktadır. Tıp sembolü, Asclepius veya Aesculapius olarak da bilinen eski Yunan tanrısına adanmıştır. Asclepius, tıbbın ve iyileşmenin tanrısı olarak kabul edilir ve mitolojide yılanlarla sıkça ilişkilendirilir.

Yılanların tıp sembolünde yer almasının nedenleri şunlar olabilir: