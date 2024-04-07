Yayınlanma: 07.04.2024 - 23:10

Güncelleme: 07.04.2024 - 23:10

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği döneminin en büyük ve lüks yolcu gemisi, New York'a giderken ilk seferinde Atlas Okyanusu'nda battı. Peki, Titanik ne zaman battı? Titanik'te kaç kişi öldü? Titanik gemisi neden battı?

TİTANİK NE ZAMAN BATTI?

İngiltere'nin Southampton limanından Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrine yolculuk yapan bu muhteşem yolcu gemisi Titanik 14 Nisan 1912 tarihinde battı.

TİTANİK NEREDE BATTI?

Titanik'in batış yeri, yıllar süren araştırmalar ve denizaltı keşif teknolojilerinin ilerlemesiyle daha hassas bir şekilde belirlendi. Kanada'nın Newfoundland ve Labrador bölgesinin yaklaşık 370 mil (595 km) güneydoğusunda, Kuzey Atlantik Okyanusu'nun derinliklerinde yatan bu büyük geminin tam koordinatları, 41° 44' 0¨ N, 49° 57' 0¨ W olarak tespit edildi.

TİTANİK NEDEN BATTI?

Titanic, 14 Nisan'da altı kez buzdağı uyarısı aldı, buzdağı göründüğü zaman yaklaşık 22 knot (deniz mili) hızında seyahat ediyordu. Hızlı manevra yapamayan gemi, sancak tarafını büken ve on altı bölmesinin altısı (ön bölme, üç ambar, 5 ve 6. kazan daireleri) su alacak bir darbeye maruz kaldı. Titanic'in ileri bölmelerinin dördü sular altında kaldı. Mürettebat yakında geminin batacağını fark etti. Yolcular filikalara yerleştirildiklerinde yardım için işaret fişeklerini ve radyo (kablosuz) mesajlaşma sistemini kullandılar.

TİTANİK FACİASINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

O dönem hizmet veren en büyük okyanus gemisi unvanına sahip Titanic, 14 Nisan 1912 Pazar günü saat 23:40'ta (gemideki zaman) bir buzdağına çarptığında gemide yaklaşık 2,224 kişi vardı. Gemi yaklaşık 2 saat 40 dakika sonra batmıştır. Bu olay 15 Nisan Pazartesi günü 02:20'de (geminin saati; 05:18 GMT), 1,500'den fazla insanın ölümüyle sonuçlandı ve tarihin en ölümcül deniz felaketlerinden biri olarak kabul edildi.