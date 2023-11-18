Tiyatroya adanmış bir ömür: Nejat Uygur'un aramızdan ayrılışının 10. yılı

Yayınlanma: 18.11.2023 - 11:43

Güncelleme: 18.11.2023 - 11:45

Türk tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden biri olan Nejat Uygur, 10 Ağustos 1927'de Kilis'te doğdu. Subay Behzat Bey ile öğretmen Fikret Naciye Hanım'ın çocuğu olarak dünyaya gelen usta sanatçı, tiyatroya olan ilgisini ilkokul yıllarında keşfetti.

Eğitim hayatına farklı şehirlerde devam eden Uygur, Çanakkale, İstanbul Sarıyer ve Manisa'daki ortaöğreniminden sonra Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümü'ne girdi, ancak mezun olmadan tiyatro sahnelerine adım attı.

Nejat Uygur, 1938 yılında Sarıyer Halkevi'nin tiyatro bölümünde amatör oyunculuk kariyerine başladı. Spora olan ilgisi nedeniyle boksla beraber atletizm, su topu ve at biniciliğiyle de ilgilendi. Vatani görevini tamamladıktan sonra 1949'da "Nejat Uygur Tiyatrosu"nu kurdu.

Sanat hayatına damga vuran usta sanatçı, Türk tiyatrosuna özgün bir tavır getirerek çocuksu tiplemeleri ve hafif komedileriyle tanındı. "Hey Amigo Ver Salata," "Ümit mi? Simit mi?," "Alo Orası Tımarhane mi?," "Benim Annem Evden Neden Kaçtı," gibi birçok oyunla seyirciyi kahkahaya boğdu.

Nejat Uygur, Türk tiyatrosuna kazandırdığı birçok eserle sadece kahkaha ile doymadığını, aynı zamanda alkışla yaşadığını ifade etti. 2 kez ABD, 4 kez Avrupa turnesi yapan ve 35 seneye yakın Anadolu turnelerinde sahne alan sanatçı, "Devlet Sanatçısı" unvanını da kazandı.

Beyin damarlarında oluşan tıkanıklık sebebiyle 2007'de kısmi felç geçiren Nejat Uygur, 18 Kasım 2013'te aramızdan ayrıldı. Ancak bıraktığı eserler ve tiyatro sahnelerindeki unutulmaz performanslarıyla her zaman Türk tiyatrosunda yaşamaya devam edecek.

Film ve Tiyatro Oyunlarından Bazıları: