Tiyatronun kostüm ve aksesuarları yok oldu: Sanatçı Nesrin Kazankaya 22 yıllık birikimlerinin kaybolduğunu açıkladı

Yayınlanma: 15.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 15.11.2023 - 09:29

Kazankaya, “depodaki yüzlerce özel kostüm ve ayakkabılar, smokinler, fraklar, çantalar, porselen antika takımlar, antika eşyalar, Avrupa’nın dört bir yanından toplanmış objeler, Floransa’dan alınan karnaval maskları, İspanya ve İtalya’dan hasır şapkalar, gümüş takımlar, antika silahlar, gramafonlar, gümüş şamdanlar, opak gaz lambaları ortada yok” dedi.

Kazankaya, “12 Kasım Cumartesi akşamı, 18 Kasım’da temsil vereceğimiz ‘Babalar ve Oğullar’ oyunumuzun kostüm ve aksesuvarlarını almak için depoya gittiğimizde, insanın kanını donduran, bir manzarayla karşılaştık: Bomboş bir mekân! Her şey çıkarılmış, nerede olduğu belirsiz bir yere götürülmüş, belki de imha edilmişti. En ufak bir haber vermeden, bildirim yapmadan yok etmişlerdi. Müdür Gülayşe Eken’i aradığımda, haberinin olmadığını söyledi” diye anlatıyor.

Telefon ile ulaştığımız İBB Kültürel Etkinlikler Müdürü Gülayşe Eken, “Bir tadilat yapılacaktı ve arkadaşlarımız bana sormadan orada bulunan eşyaları boşaltmışlar. Eşyaları bulmaya çalışıyoruz” dedi. İBB Kültür Sanat Daire Başkanı Tolga Volkan Aslan ise görüş vermek istemediğini belirtti. Kazankaya süreci şöyle anlatıyor: “Habitat Yaşam Merkezi’nden mekân olarak farklı bir yerde olmamıza rağmen tiyatromuzun kiralandığını öğrendik. Çıkmamız istendi. Anlatmaya başladık: Beş yıl önce burayı kiralayıp çok büyük bir tadilatla yepyeni bir tiyatro mekânı yaptık. ‘Neden çıkarmak istiyorsunuz bizi’ diye sorduğumuzda, ‘Tiyatro yapacağız’ dediler. ‘Alın, altyapısı tamam, hazır kulisleri ve kuyruklu piyanosuyla tiyatromuzu hiçbir karşılık beklemeden size verelim, birlikte kullanalım’ dedik kabul görmedi. Kültür müdürü ‘Size ihtiyacımız yok, çıkın’ dedi.”

İMAMOĞLU’NA TEŞEKKÜR

Sezonu tamamlayabilmek için Ekrem İmamoğlu’nun desteğini aldıklarını söyleyen Kazankaya, “Ekrem Bey’e teşekkür ederim” diyor ve şöyle devam ediyor: “Ancak son iki oyunumuzu, ‘Barda Son Gece’ ve ‘Sen Hamlet Değilsin’i oynayabilecek durumdayız...Tarihimiz, anılarımız yok edildi! Sanatla hiç barışık olmayan iktidar kurumları bile, bizim gibi muhalif duruşlu bir sanat kuruluşuna böyle bir saldırıda bulunmadı. Şu an güzel tiyatromuz bir harabe halinde. Yıkıp yeniden yapma inadı sadece bize değil, sahnemizi paylaştığımız pek çok özel tiyatroya zarar veriyor.”

‘KENDİ GÜCÜMÜZLE...’

“Yerel yönetimlerin sanata destek olabilecek en önemli kurumlar olduğuna inandık ve her platformda bu görüşü ve İBB’yi savunduk” ifadesini kullanan Kazankaya, “Son 1.5 yılda yaşadığımız olumsuzlukları İBB’ye zarar verir hassasiyetiyle dile getirmedik, uzlaşma yolu aradık. 22 yılda hiçbir sezonu atlamadan kendi gücümüzle var olmaya çalıştık. Teşekkür ve desteği hak ettiğimizi düşünürken, bir tiyatroya vurulabilecek en acımasız darbeyle karşı karşıyayız” diye konuştu..