Tolga Akış-Zeynep Bastık çiftinin acı günü
Şarkıcı Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış'ın babası Mustafa Tekin Akış, yaşamını yitirdi.
Geçen yıl temmuz ayında şarkıcı Zeynep Bastık ile nikah masasına oturan Tolga Akış'ın babası Mustafa Tekin Akış, yaşamını yitirdi.
Acı haberi Instagram'dan duyuran Tolga Akış, babasının fotoğrafını paylaştı.
"HEPİMİZDE İZİN ÇOK DERİN"
Akış, gönderisinde "Bu dünya seni tanıdığı için çok şanslı canım babam. Kocaman kalbine sığdırdığın onca arkadaş, dost, çocuk ve sahipsiz hayvan seni binlerce evde anmaya, hikayelerini anlatmaya, yaşatmaya devam edecek. Hepimizde izin çok derin. Artık bizim için her yerdesin. Seni çok seviyorum" ifadelerine yer verdi.
Zeynep Bastık ise yaptığı paylaşım, "Tekin babam... Güzel kalbin, çocuksu ruhum ve içindeki ruhun ve içindeki sonsuz sevgi ile bana çok şey öğrettin. Seni tanıyabildiğim için ailene girebildiğim ve seni bu kadar çok sevebildiğim için ne şanslıyım... Her zaman yanımda ve kalbimde olacaksın" notunu düştü.
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