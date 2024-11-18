Tolga Sarıtaş'tan samimi itiraflar: 'Zeynep'in o hareketine eriyorum'

Yayınlanma: 18.11.2024 - 16:24

Güncelleme: 18.11.2024 - 16:24

Başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş, İbrahim Selim’in YouTube’da yayınlanan programı İbrahim Selim ile Bu Geceye konuk oldu. Kısa süre önce tasarımcı Zeynep Mayruk ile evlenen Sarıtaş, özel hayatına ve kariyerine dair samimi açıklamalarda bulundu.

"ESTETİĞİN VAR MI?" SORUSUNA İÇTEN YANIT

Sarıtaş, "Estetiğin var mı?" sorusuna, küçük yaşlarda geçirdiği ortodonti tedavisini anlatarak "Bu estetiğe girer bence" dedi. Diş yapısının bu tedaviyle düzeldiğini belirten ünlü oyuncu, gülüşüyle ilgili sık sık iltifat aldığını ifade etti.

"ZEYNEP KULAĞIMA 'NE GÜZEL GÜLÜYORSUN' DEDİĞİNDE ERİYORUM"

Sarıtaş, eşi Zeynep Mayruk’un gülüşüne yaptığı iltifatların kendisini çok etkilediğini söyledi. "Yakın arkadaşlar arasında kahkahalarla gülerken Zeynep kulağıma eğilip 'Ne güzel gülüyorsun' dediğinde eriyorum" ifadeleriyle dikkat çekti.

"YANLIŞ SETE GİTTİM"

Set anılarından bahseden Sarıtaş, bir gün yanlış sete gittiğini anlattı:

"Bir sabah Söz seti diyerek başka bir sete gittim. Arabadan indiğimde kimse beni almıyordu, insanlar bana şok bir şekilde bakıyordu. O an yanlış yerde olduğumu fark ettim ve hemen geri döndüm."

"TUNCEL KURTİZ’İN OMZUMA KOYDUĞU EL, HEYECANIMI ALDI"

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Cihangir karakterini canlandırdığı dönemde merhum oyuncu Tuncel Kurtiz’den destek gördüğünü belirten Sarıtaş, "İlk sahnemden sonra elini omzuma koyup 'Aferin, iyi oynadın' dedi. Bu sözler bana büyük bir rahatlama ve özgüven verdi" dedi.

Tolga Sarıtaş’ın hem eğlenceli hem de duygusal açıklamaları, hayranlarından büyük ilgi gördü.