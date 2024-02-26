Tolga Savacı kimdir? Tolga Savacı kaç yaşında, neden öldü? Tolga Savacı'nın ölüm sebebi ne?

Özelikle 80'li yıllara damga vuran ünlü oyuncu Tolga Savacı hayatını kaybetti. Yer aldığı dizi ve filmlerle hatırlanan ancak meslek hayatını değiştiren ünlü ismin ölüm haberi eşinden geldi. Peki; Tolga Savacı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, hayatı, oynadığı diziler ve filmler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 19:16
Tolga Savacı kimdir? Tolga Savacı kaç yaşında, neden öldü? Tolga Savacı'nın ölüm sebebi ne?
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Ünlü oyuncu Tolga Savacı hayatını kaybetti. Savacı'nın ölümünün ardından “Tolga Savacı neden öldü, hasta mıydı” soruları gündeme geldi.

Ünlü sinema oyuncusu Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında yaşamını yitirdi.

TOLGA SAVACI KİMDİR?

Tolga Savacı, Türk dizi ve sinema oyuncusu idi. Savacı, 6 Mayıs 1963 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ablası eski manken Sibel Savacı'dır. Ayrıca Zeynep Savacı adında bir kız kardeşi vardır.

Fransız Koleji'ni bitirdi. 1983 yılında mankenlik eğitimi almak için İtalya'ya gitti. İki yıl İtalya, Almanya, Fransa'da mankenlik yaptı, su topu oynadı. Gençliğinde bir ara motosiklet yarışçılığı yaptı.

Oyunculuğa 1985 yılında "Arzu" filmi ile Banu Alkan ile başrol oynayarak başladı, ardından Hülya Avşar ile "Tapılacak Kadın" ve "Sekreter" filmlerinde oynadı.

Tolga Savacı, ilk eşi Aylin Livaneli ile birlikte 1992-1993 yıllarında Show TV'de "Coke N Roll" adında bir müzik programı sundu. İkinci eşi Özlem İbrahimoğlu ile evli olduğu dönemde Dalyan'da, iki yıl boyunca "Kano" adında bir butik otel işletti. Savacı, 3. evliliğini yazar Nermin Bezmen ile yaptı.

TOLGA SAVACI FİLMLERİ VE DİZİLERİ

  • 1985: Sekreter
  • 1985: Arzu
  • 1985: Tapılacak Kadın
  • 1986: Seviyorum
  • 1987: Işıkta Kaybolanlar / İbret
  • 1987: Sevgiye Hasret
  • 1988: Kurtlar Geceyi Sever
  • 1988: Canım
  • 1988: Gazeteci Kız
  • 1988: Sen Ve Ben
  • 1990: Ahu Gözlüm
  • 1990: Çiçekler Boy Verince
  • 1990: Yalnızlar
  • 1990: Yeşil Bir Dünya
  • 1992: Fatih Harbiye - Dizi
  • 1993: Barışta Savaşanlar - Dizi
  • 1994: Sevginin Gücü - Dizi
  • 1994: Kurtlar Sofrası
  • 1995: Gölge Çiçeği - Dizi
  • 1997: Sevda Rüzgarları - Dizi
  • 1997: Yasemin - Dizi
  • 1999: Sen Allah'ın Bir Lütfusun - Dizi
  • 2000: Aşk Hırsızı - Dizi
  • 2002: Berivan - Dizi
  • 2004: En İyi Arkadaşım - Dizi
  • 2004: Omuz Omuza - Dizi
  • 2006: Aşkın Dansı - Sevgi Emektir
  • 2008: Kırmızı Işık - Dizi
  • 2009: Dersimiz: Atatürk
  • 2010: Kızım Nerede? - Bahadır - Dizi
  • 2014: Kurt Seyit ve Şura - Dizi


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