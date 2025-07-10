Tolgahan Sayışman'dan 'çocuklara dikkat edin' uyarısı: 'İllet bir virüsle uğraşıyoruz'

Oyuncu Tolgahan Sayışman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını üzdü. Sayışman, çocuklarının Adenovirüs’e yakalandığını ve yaklaşık 10 gündür bu hastalıkla mücadele ettiklerini açıkladı.

ÇOCUKLARINA BULAŞTI, AİLELERİ UYARDI

Zor günler geçiren ünlü oyuncu ve eşi Almeda Abazi, yaşadıkları süreci takipçileriyle paylaşarak diğer aileleri de dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sayışman, virüsün tedavisinin kolay olmadığını vurguladı.

“SPESİFİK BİR TEDAVİ YOK”

Oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Adenovirüs adında bir illet virüs ile mücadele veriyoruz 10 gündür. Çocuklarınıza dikkat edin. Spesifik bir ilaç ya da antibiyotik fayda etmiyor. Kendi bağışıklığıyla atlatabiliyorlar. Bol sıvı, dinlenme, ateş düşürücüler fayda sağlıyor."

Sayışman'ın bu açıklaması, çocuk sahibi takipçileri arasında dikkatle karşılandı.