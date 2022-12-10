Tom Hardy hayranının son isteğini yerine getirdi
Aktör Tom Hardy bir hayranının son isteğini yerine getirdi.
Aktör Tom Hardy bir hayranının son isteğini yerine getirdi.
İleri derece kanser olan Jo-Anne Shaw, bugüne kadar hep Hardy ile bir video görüşme yapmayı hayal ettiğini ve sonunda bunun gerçekleşmesinden çok mutlu olduğunu söyledi.
İngiltere’nin Warwick kentinde bir hastanede yatan Shaw’un bu isteğinin gerçekleşmesi için bir sosyal medya kampanyası yapılmış, kampanyayı gören Hardy de görüntülü görüşme yapmak istediğini yazmıştı.
BBC’ye konuşan 58 yaşındaki Shaw görüşmenin ardından “Günümü şenlendirdi! Bana vakit ayırdı ve bundan başka ne istenebilir ki!” dedi.
Odasına bir karton maketini yerleştirecek seviyede Tom Hardy hayranı olan üç torun sahibi Shaw, “Benimle bir arkadaş gibi konuştu. Büyük hayranıyım. Tüm filmlerini ve dizilerini sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde izledim. Her şeyini seviyorum” dedi.
Bir hastane sözcüsü de “Tom’un nezaketi ve desteğine hayran kaldık. Jo-Anne ve ailesi adına teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.
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