Tommy Lee Jones’un kızı Victoria Jones'un ölüm nedeni belli oldu

Sinema dünyasının usta ismi Tommy Lee Jones’un kızı Victoria Jones’un gizemli ölümüyle ilgili detaylar gün yüzüne çıktı. 1 Ocak 2026 tarihinde San Francisco’da bir otel odasında personel tarafından hareketsiz halde bulunan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Victoria Jones’un (34) ölüm nedeni açıklandı.

ÖLÜM SEBEBİ: TOKSİK ETKİ

San Francisco Adli Tıp Kurumu’ndan yapılan resmi açıklamaya göre, Victoria Kafka Jones’un ölümüne kokainin vücudundaki toksik etkileri neden oldu. Vücudunda herhangi bir travma izine rastlanmayan genç kadının ölümü, raporlarda "kaza" olarak nitelendirildi. 79 yaşındaki acılı baba Tommy Lee Jones ve ailesi, olayın ardından yaptıkları açıklamada mahremiyet talebinde bulunarak tüm taziye mesajları için teşekkür etti.

UYUŞTURUCU GEÇMİŞİ ORTAYA ÇIKTI

Haberin detaylarında, Victoria Jones’un hayatının son döneminde zor günler geçirdiği de belirtildi. Victoria’nın vefatından önceki bir yıl içerisinde iki kez uyuşturucu bulundurmak suçundan tutuklandığı ortaya çıktı. Bu durum, genç oyuncunun bir süredir bağımlılıkla mücadele ettiği iddialarını güçlendirdi.

BABASININ İZİNDEN GİTMİŞTİ

1991 doğumlu Victoria Kafka Jones, oyunculuk kariyerine babasının başrolünde yer aldığı "Siyah Giyen Adamlar 2" (Men in Black II) filmiyle adım atmıştı. Daha sonra "The Three Burials of Melquiades Estrada", "Sorry, Haters" ve "The Homesman" gibi projelerde rol alarak babasıyla aynı mesleği paylaştı. Jones, zaman zaman galalarda babasıyla birlikte kırmızı halıda boy gösteriyordu.