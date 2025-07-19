Torbalı Ovası'nda hasat sona erdi! Her gün 20 kamyon mahsul kurutuluyor

Bölgede nisan ayında ekimi, temmuzda ise hasadı yapılan domatesler, kamyon veya traktörlerle Torbalı Ovası'ndaki tarlalara getiriliyor.

Tarım işçileri tarafından ikiye bölünerek örtülerin üzerine sıralanan domatesler, müşteri talebine göre kükürtlü veya tuzlu olarak 1 hafta güneş altında bekletilerek kurutuluyor.

Torbalı'da domates kurutma işinde çalışanların büyük kısmını Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen tarım işçileri oluşturuyor. Kurdukları çadırlarda kalan aileler, evlerinden yüzlerce kilometre uzakta "gurbet mesaisini" sürdürüyor.

Kavurucu sıcakta saatlerce çalışan işçilerden her biri, el çabukluğuna göre günde ortalama 100-150 kasa domates kesebiliyor. İşlem yaptıkları kasa sayısına göre ücret alan işçiler, daha çok domates kesmek için adeta zamanla yarışıyor.

Her sabah sergi alanına 20 kamyonluk domates getirdiklerini ve bunların tek tek kesilerek kurumaya bırakıldığını anlatan Saygıner, şöyle konuştu: