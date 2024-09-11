Trafik kazası geçirdi: Hayatını Apple Siri kurtardı

Yayınlanma: 11.09.2024 - 09:48

Güncelleme: 11.09.2024 - 09:48

Nevada'nın Pahrump şehrinde yaşayan Nate Felix, 7 Aralık 2018'de köpeğiyle çölde arazi sürüşü yaparken, arabası kuru bir göl yatağında devrildi.

KSNV'ye verdiği demeçte, cipin altından çıkmaya çalıştığını ancak 'vücudunun felç olduğunu' ve başını bile kaldıramadığını söyledi

Felix, "Köpeğimi yanıma yatırdım ve gece boyunca sıcak kalıp kalamayacağımı anlamaya çalıştım, ancak on dakika sonra yeterince sıcak kalamayacağımı fark ettim." dedi.

İşte o zaman Siri özellikli iPhone'unu hatırladı. Arabanın içinde nerede olduğunu bilmediğini ancak ona bağırmaya başladığını söyledi.

Felix, "Telefonumun nerede olduğunu bilmiyordum, bu yüzden 'Hey Siri, falancayı ara, falancayı ara' diye bağırdım ve aklıma gelen herkesi aradım," dedi ve duyduğu tek şeyin 'Çalışmadı, bağlanılamıyor, bağlanılamıyor' olduğunu belirtti.

Son olarak Felix, Apple sanal asistanından kendisi adına acil servisleri aramasını istedi. Felix, "'Hey Siri, 911'i ara' dediğimde, 'Bağlanıyor' dedi" ve acil durum ekipleri olay yerine geldi.