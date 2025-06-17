Online alışveriş sitesi Trendyol'da sorun yaşandığı gündeme geldi. Kullanıcıların bir bölümü özellikle Trendyol Go platformundan sipariş veremediklerini sosyal medyada duyurdu. Peki, Trendyol çöktü mü? Trendyol Go'ya neden girilmiyor?

TRENDYOL ÇÖKTÜ MÜ?

Trendyol Go hizmeti aracılığıyla sipariş vermek isteyen bazı kullanıcılar “Şuan isteğinizi gerçekleştiremiyoruz” uyarısını aldıklarını ifade ediyor. Bu hata nedeniyle işlemler tamamlanamıyor. Sorunun yaygınlığı ve nedenine dair ise henüz Trendyol’dan resmi bir açıklama yapılmadı.

TRENDYOL’DA SON DURUM

Trendyol’un mobil uygulaması ve Trendyol Go hizmetinde yaşanan aksaklık, sosyal medya kullanıcıları arasında yankı buldu. Bazı kullanıcılar, yaşadıkları sorunları ekran görüntüleriyle birlikte paylaşarak uygulamanın düzelmesini beklediklerini belirtti.