TRT'den 2 dizi için final kararı

07 Aralık 2021 Salı, 11:18

TRT 1'de ekranlara gelen Dünya Hali dizisi ile Kıbrıs Zafere Doğru dizisi için final kararı alındığı ortaya çıktı.

Neden Film'in yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda daha önce "Tutunamayanlar" dizisinin yönetmenliğini yapan Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu'nun oturduğu Dünya Hali'nin, düşük reytingler nedeniyle 20. bölüm itibarıyla ekrana veda edeceği ortaya çıktı.

Bir başka final kararı ise Kıbrıs Zafere Doğru isimli dizi için geldi. Geçen sezon başlayan ve büyük de ilgi gören dizi, ikinci sezonda izleyici kaybı yaşadı. Daha önce 60 dakikalık bölümler halinde planlanan ama ekrana geldikten sonra 120 dakikalık formata dönüş yapan Kıbrıs Zafere Doğru dizisi için final kararı alındığı ortaya çıktı.

Dizi 31. bölümü ile birlikte izleyicilerine veda edecek.