Tuba Büyüküstün Joy Awards sunucusunun Türkçe Arapça karışıklığını düzeltti

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Joy Awards 2026, kırmızı halıda ünlü isimlerin katılımıyla görkemli anlara sahne oldu.



Uluslararası yıldızların yanı sıra birçok Türk ünlünün de yer aldığı gecede, oyuncu Tuba Büyüküstün yaşanan kısa bir diyalogla sosyal medyada gündem oldu.





Joy Awards kırmızı halısında bir sunucuyla röportaj yapan Büyüküstün, samimi ve esprili tavrıyla dikkat çekti.



Sunucunun, “Bana Arapça öğretmen gerekiyor” sözleri üzerine ünlü oyuncu, “Sana Türkçe öğretsem nasıl olur?” yanıtını verdi. Bu cevap, gecenin en çok konuşulan anlarından biri olurken, sosyal medyada da kısa sürede ilgi gördü.