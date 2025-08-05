Tuba Ünsal sözlü saldırıya uğradı: 'Bir de asker kızı olacaksın...'

Instagram hesabından peş peşe hikaye paylaşan oyuncu Tuba Ünsal, İzmir Çeşme'de çocukları ile gezerken yaşadığı akılalmaz olayı anlattı.

Ünsal, yer aldığı dönem dizisi sebebiyle birkaç kez 'Konstantinopolis' etiketi paylaştığı için bir antikacıda çocuklarının yanında kendisine saldıran kadının söylediklerini paylaştı.

“Kadın yanıma gelip ‘Ben Mim Kemal Öke’nin kızıyım, sizi bir konuda eleştirmek istiyorum’ dedi. Dinlemeye devam ettim. ‘Siz bazı paylaşımlarınızda Konstantinopolis etiketliyorsunuz. Size yakışmadı, orası İstanbul, yazamazsınız’ diye çıkıştı.”

Ünsal, kadına etiketin oynadığı dönem dizisine ait olduğunu hatırlattığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Kadına ‘Hikâyenin geçtiği yer İstanbul değil. Biz oyuncular o dünyanın gerçekliğini kurmakla yükümlüyüz’ dedim ama dinlemedi.

‘Sen o diziden önce Tuba Ünsal’dın. Bir de asker kızı olacaksın. Baban mezarında ters dönüyordur’ dedi. Sessizce Civan’a ve Sare’ye baktım. Onlar da bana baktılar. Müthiş terörize olmuşlardı. Kendime değil, çocukların önünde bir annenin böyle hedef alınmasına üzüldüm.”