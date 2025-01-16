Tuğçe Tayfur babasını kaybettikten sonra ilk kez konuştu: 'Bana son kez gülümsedi'

Yayınlanma: 16.01.2025 - 17:37

Güncelleme: 16.01.2025 - 17:37

Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Tayfur’un ölümünün ardından, yıllardır küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur’a dair dikkat çeken gelişmeler yaşandı.



Tuğçe Tayfur’un yakın arkadaşı Murat Uçmaz, sosyal medya hesabından Tuğçe Tayfur’un babasının konser görüntülerini izlerken çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Uçmaz, fotoğrafın altına, "Canım arkadaşımın gözyaşları bir an olsun dinmedi. İğnelerle zor ayakta duruyor" notunu düştü.

CENAZEDE TARTIŞMA ÇIKTI



Ferdi Tayfur’un cenazesinde Tuğçe Tayfur’un, babasının tabutu başında tartıştığı haberi gündeme geldi.

Tayfur, cenazeye katılan birine karşı "Onu elleyip kirletemezsin. O buraya gelmeyecek" sözleriyle tepki gösterdi ve karşılık olarak küfürlü bir yanıt verdi.

Bu durum, cenazeye katılanlar arasında tepkiye yol açtı. Necla Nazır ise kızını sakinleştirmeye çalıştı. Tayfur’un yeğeni Şirin Gözalıcı, yaptığı açıklamada, "Bu acılı durumda bu açıklamaya maruz bırakıldığım için çok üzgünüm. Cenazede tartışan kişi ben değildim, yoldaydım" diyerek kendini savundu.

TUĞÇE TAYFUR’DAN İLK PAYLAŞIM



Ferdi Tayfur’un cenazesi sonrası Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından babasıyla yıllar önce çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Tayfur, paylaşımında, "Babamı böyle hatırlayın. Gözlerinin içi gülerken, mutlu, hayat dolu. O benim ve kardeşlerim kadar belki daha fazla sizlerin babası oldu. O arabeskin prensi değil, kralıydı" dedi. Tayfur, babasının yaşadığı hastalık nedeniyle medyaya yansıyan son görüntülerini istemediğini belirterek, "İlk yaşadığı hastalıktan sonra sizlerin karşısına çıkmak istemedi, 'Hayranlarım beni filmlerimdeki kliplerimdeki gibi hatırlasın' dedi ve inzivaya çekildi" dedi.





Tuğçe Tayfur, babasıyla ilgili, "Biliyorum ki bir açıklama istiyorsunuz. Size sadece şunu diyebilirim ki babam bana son kez tebessüm etti, ben babamın yanakları al al yüzünde tebessümüyle vedalaşıp, uğurladım onu. Babamın bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim. Belki bir gün. Şimdi onun ihtiyacı olan tek şey dua" ifadelerini kullandı.

SOYADI ANLAŞMAZLIĞI



Ferdi Tayfur, uzun yıllar önce kızı Tuğçe Tayfur’a ticari amaçla 'Tayfur' soyadını kullanmaması için dava açmıştı.

Bu dava, baba ve kız arasındaki ilişkiyi daha da gerdi.

Necla Nazır, "Evladımın, torunlarımın rızkını etrafındaki yeğenlerine yedirmem" diyerek tartışmaya dahil oldu. Nazır, "Seni evladına düşman bir baba ilan ettiler" şeklinde sert sözler sarf etti.