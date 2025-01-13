Bahçeli, Ferdi Tayfur'un hatırasına 'lokma' ikramında bulundu

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur anısına MHP Genel Merkezi'nde lokma tatlısı ikram ettiği bildirildi.

Bahçeli, Ferdi Tayfur'un hatırasına 'lokma' ikramında bulundu
Abone Ol google-news
ANKA
Yayınlanma: 13.01.2025 - 13:01

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Ferdi Tayfur'un hatırasına 'lokma' ikramında bulunduğunu duyurdu.

"SAYIN BAHÇELİ, MHP GENEL MERKEZİ’NDE LOKMA TATLISI İKRAM ETTİRDİ"

Yıldız, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Türk halkının gönlünde taht kurmuş merhum sanatçı Ferdi Tayfur’un aziz hatırasını yad etmek amacıyla MHP Genel Merkezi’nde lokma tatlısı ikram ettirdi" ifadesini kullandı.

Eyyüp Yıldız, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu anlamlı etkinlik, Türk milletinin vefa ve şükran duygularının bir tezahürü olarak, milli ve manevi değerlerimize olan bağlılığımızı bir kez daha gözler önüne sermiştir. Geleneklerimizde önemli bir yeri olan bu tür hayır ve paylaşma faaliyetleri, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu canlı tutan değerlerimizdendir. Bu vesileyle, Merhum Ferdi Tayfur’a bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."


Etiketler: #Devlet Bahçeli #Ferdi Tayfur

İlgili Haberler

MHP'li yurttaşın 'yeni çözüm süreci' yorumu gündem oldu: 'Erdoğan ve Bahçeli dünyaya hükmediyor, onların vardır bir bildiği...'

MHP'li yurttaşın 'yeni çözüm süreci' yorumu gündem oldu: 'Erdoğan ve Bahçeli dünyaya hükmediyor, onların vardır bir bildiği...'
İstanbul Bahçelievler’de CHP’lilere ‘kızan’ başkandan tartışmalı karar: 'Size su bile yok'

İstanbul Bahçelievler’de CHP’lilere ‘kızan’ başkandan tartışmalı karar: 'Size su bile yok'
MHP lideri Devlet Bahçeli Ferdi Tayfur için lokma döktürdü

MHP lideri Devlet Bahçeli Ferdi Tayfur için lokma döktürdü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler