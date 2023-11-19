TÜİK açıkladı: İşte yaşam süresinin en uzun olduğu iller

TÜİK, Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu illeri açıkladı. Bu verilere göre, Türkiye'de erkeklerde beklenen yaşam süresi ortalama 73.7 yılken, kadınlarda bu süre ortalama 79.4 yıla ulaşıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.11.2023 - 15:12
TÜİK açıkladı: İşte yaşam süresinin en uzun olduğu iller
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yaşam süresinin en uzun olduğu illerin listesini yayınladı. 

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de erkeklerde beklenen yaşam süresi ortalama 73.7 yılken, kadınlarda bu süre ortalama 79.4 yıla ulaşıyor. 

Peki, Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu iller hangileri?

İşte Türkiye’de yaşam süresi en uzun olan şehirler:

1- TUNCELİ

Erkek: 76.2

Kadın: 85.7

Genel Ortalama: 80.5

2 - MUĞLA

Erkek: 77.7

Kadın: 83.5

Genel Ortalama: 80.5

3- MARDİN

Erkek: 76.9

Kadın: 83.7

Genel Ortalama: 80.3

4- GİRESUN

Erkek: 75.9

Kadın: 84.3

Genel Ortalama: 80.1

5- GÜMÜŞHANE

Erkek: 76.1

Kadın: 83.6

Genel Ortalama: 79.9

6- TRABZON

Erkek: 76

Kadın: 83.4

Genel Ortalama: 79.8

7- ORDU

Erkek: 76.6

Kadın: 83

Genel Ortalama: 79.8

8- RİZE

Erkek: 75.3

Kadın: 83.7

Genel Ortalama: 79.6

9- ADIYAMAN

Erkek: 76.6

Kadın: 82.5

Genel Ortalama: 79.5

10- ANKARA

Erkek: 76.7

Kadın: 81.9

Genel Ortalama: 79.4

11- ANTALYA

Erkek: 76.6

Kadın: 82

Genel Ortalama: 79.2

12- ARTVİN

Erkek: 76

Kadın: 82.7

Genel Ortalama: 79.3

13- BOLU

Erkek: 76.5

Kadın: 81.9

Genel Ortalama: 79.2

14- KAHRAMANMARAŞ

Erkek: 76.8

Kadın: 81.5

Genel Ortalama: 79.1

15- ERZİNCAN

Erkek: 76.7

Kadın: 81.4

Genel Ortalama: 79

16- KARAMAN

Erkek: 76.7

Kadın: 81.4

Genel Ortalama: 79

17- DENİZLİ

Erkek: 76.1

Kadın: 81.5

Genel Ortalama: 78.8

18- MALATYA

Erkek: 75.9

Kadın: 81.8

Genel Ortalama: 78.8

19- İZMİR

Erkek: 75.8

Kadın: 81.9

Genel Ortalama: 78.8

20- BATMAN

Erkek: 75.4

Kadın: 81.9

Genel Ortalama: 78.7.


tüik Yaşam Tunceli

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