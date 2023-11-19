TÜİK açıkladı: İşte yaşam süresinin en uzun olduğu iller
TÜİK, Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu illeri açıkladı. Bu verilere göre, Türkiye'de erkeklerde beklenen yaşam süresi ortalama 73.7 yılken, kadınlarda bu süre ortalama 79.4 yıla ulaşıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yaşam süresinin en uzun olduğu illerin listesini yayınladı.
TÜİK verilerine göre, Türkiye'de erkeklerde beklenen yaşam süresi ortalama 73.7 yılken, kadınlarda bu süre ortalama 79.4 yıla ulaşıyor.
Peki, Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu iller hangileri?
İşte Türkiye’de yaşam süresi en uzun olan şehirler:
1- TUNCELİ
Erkek: 76.2
Kadın: 85.7
Genel Ortalama: 80.5
2 - MUĞLA
Erkek: 77.7
Kadın: 83.5
Genel Ortalama: 80.5
3- MARDİN
Erkek: 76.9
Kadın: 83.7
Genel Ortalama: 80.3
4- GİRESUN
Erkek: 75.9
Kadın: 84.3
Genel Ortalama: 80.1
5- GÜMÜŞHANE
Erkek: 76.1
Kadın: 83.6
Genel Ortalama: 79.9
6- TRABZON
Erkek: 76
Kadın: 83.4
Genel Ortalama: 79.8
7- ORDU
Erkek: 76.6
Kadın: 83
Genel Ortalama: 79.8
8- RİZE
Erkek: 75.3
Kadın: 83.7
Genel Ortalama: 79.6
9- ADIYAMAN
Erkek: 76.6
Kadın: 82.5
Genel Ortalama: 79.5
10- ANKARA
Erkek: 76.7
Kadın: 81.9
Genel Ortalama: 79.4
11- ANTALYA
Erkek: 76.6
Kadın: 82
Genel Ortalama: 79.2
12- ARTVİN
Erkek: 76
Kadın: 82.7
Genel Ortalama: 79.3
13- BOLU
Erkek: 76.5
Kadın: 81.9
Genel Ortalama: 79.2
14- KAHRAMANMARAŞ
Erkek: 76.8
Kadın: 81.5
Genel Ortalama: 79.1
15- ERZİNCAN
Erkek: 76.7
Kadın: 81.4
Genel Ortalama: 79
16- KARAMAN
Erkek: 76.7
Kadın: 81.4
Genel Ortalama: 79
17- DENİZLİ
Erkek: 76.1
Kadın: 81.5
Genel Ortalama: 78.8
18- MALATYA
Erkek: 75.9
Kadın: 81.8
Genel Ortalama: 78.8
19- İZMİR
Erkek: 75.8
Kadın: 81.9
Genel Ortalama: 78.8
20- BATMAN
Erkek: 75.4
Kadın: 81.9
Genel Ortalama: 78.7.
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