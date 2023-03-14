Tüm bildiklerinizi unutun. Menemeni daha lezzetli hale getiren tüyo

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 23:37

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 23:37

Menemen, Türk mutfağında en sevilen tarifler arasında yer alıyor. Menemen pişirirken eğer bol solu olsun istiyorsanız bilmeniz gereken bir tüyo var. Tarifsiteniz'de yer alan bir içerikte; Menemen pişirirken menemenin çok daha lezzetli olmasını sağlayan tarif paylaşıldı.





İşte tüm bildiğiniz menemen tariflerini unutturacak bol sulu menemen tarifi için detaylar:





Gerekli malzeme listesi:

2 Adet domates

1 adet biber

1 baş soğan

3 adet yumurta

BOL SULU MENEMEN TARİFİ İÇİN DETAYLAR

İlk önce soğan ve biberler ince ince doğaranarak güzelce tereyağında veya isteğe göre zeytinyağında kavrulur. Sonrasında ise domatesler kabukları soyularak ince ince dilimlenir.

Devamında ise kavurma işlemi sürerken 1 fincan sıcak su ilave edilir.

Ardından tuz ve isteğe göre arzu ettiğiniz ölçüde baharatlar eklenir..

Biraz daha kavurma işlemi devam ettikten sonra artık yumurtalar menemenin üzerine kırılır. Yumurtaları öncesinde bir kasede çırparsanız çok daha iyi olur.

Yumurtalar da biraz piştikten sonra menemenimizin üzerine dilerseniz rendelenmiş kaşar peyniri ekleyebilirsiniz.

Evet işin bir sırrı yok aslında.. Bir fincan sıcak su eklemek menemeni çok ama çok daha lezzetli hale getiriyor..

Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun