Tüm dünyayı kaosa sürüklemişti: Küresel yazılım kesintisinden etkilenmeyen ülkeler

Yayınlanma: 22.07.2024 - 16:20

Güncelleme: 22.07.2024 - 16:20

Microsoft'ta yaşanan büyük çaplı kesinti dünyayı paniğe sürükledi. Tüm dünyada uçuşlar iptal edildi, hastaneler, aile hekimliği muayenehaneleri, tren seferleri, bankalar, borsalar ve televizyon kanalları çevrimdışı kaldı. ABD siber güvenlik şirketi CrowdStrike, hatadan sorumlu olduklarını kabul etti ve 'üzerinde çalıştıklarını' söyledi.

ABD'DE UÇUŞLAR DURDU

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), dünya çapında işletmeleri etkileyen büyük kesinti sonucu ülkenin önde gelen hava yolu şirketlerinin, iletişim sorunu nedeniyle uçuşlarını durdurduğunu bildirdi.

İSPANYA'DA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

İspanya'daki Barajas Havalimanı'nda uzun kuyruklar oluştu.

BBC'nin haberine göre, söz konusu sorunun ardından Amsterdam Schiphol Havalimanı uçuşlarında aksaklıklar yaşandı.

Schiphol Havalimanı'ndan bir sözcü, BBC'ye yaptığı açıklamada, kaç uçuşun etkilendiği henüz belli olmamakla birlikte "Kesinti Schiphol'den ve Schiphol'e uçan uçuşları etkiliyor." dedi.

AVUSTURALYA’DA ACİL TOPLANTI

Avustralya’nın ulusal siber güvenlik koordinatörü Michelle McGuinness, hükümetin bu kesintinin üçüncü taraf bir yazılım platformundan kaynaklandığını düşündüğünü belirtti. McGuinness, “Avustralya genelinde birçok şirketi ve hizmeti etkileyen büyük çaplı bir teknik kesintiden haberdarım” dedi.

Avusturalya hükümeti yaşanan krizle ilgili acil toplantı kararı aldı.

HİNDİSTAN VE ÇİN DE KRİZ

Hint havayolu şirketi SpiceJet, online hizmetler, rezervasyon ve check-in dahil olmak üzere teknik sorunlar yaşadığını bildirdi. Hong Kong Havalimanı, havayollarının manuel check-in prosedürlerine geçtiğini açıkladı.

KÜRESEL YAZILIM KESİNTİSİNDEN HANGİ ÜLKELER ETKİLENMEDİ?

Dünyada dijital kıyametten hiç etkilenmeyen ise birkaç ülke vardı. Bunlar arasında Rusya, Çin ve İran dikkat çekiyor. Bu ülkelerin kaos yaşamamasının nedeni, kendi işletim sistemlerini kurmaları.

Çin, ülkenin ABD teknolojisine karşı olan bağımlılığını azaltmak için yerli teknolojilere odaklanmıştı. Hükümet, yabancı kaynaklı işletim sistemlerine karşı açık kaynaklı işletim sistemi OpenKylin'i piyasaya sürmüştü.

Bu sistem, açık kaynaklı Linux işletim sistemine dayanıyor. Hatta Çin, devlet dairelerine alınacak yeni bilgisayarlarda AMD ve Intel işlemcilerin tercih edilmesini yasaklamış, Windows yerine yerli işletim sistemi kullanılmasını önermişti.