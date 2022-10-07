Tuna Kiremitçi kimdir? Tuna Kiremitçi konseri neden iptal edildi?

07 Ekim 2022 Cuma, 20:17

Tuna Kiremitçi 24 Şubat 1973 yılındaFilibe kökenli bir ailenin çocuğu olarak Eskişehir’de doğdu.ı. İlk profesyonel grubu Kumdan Kaleler'i okulda arkadaşlarıyla kurdu, söz ve müziklerinin çoğuna imza attığı Denize Doğru albümü 1996'da Ada Müzik etiketiyle yayımlandı. İlk şiirleri yine lise yıllarında Varlık dergisinde yayımlandı. Kendisine Yaşar Nabi Nayır Şiir Ödülü'nü kazandıran "Ayabakanlar" adlı kitabı, 1994 yılında okuyucuyla buluştu. Müzikten uzaklaştığı dönem yazdığı novella "Git Kendini Çok Sevdirmeden" büyük yankı uyandırdı ve o yılın sürpriz edebiyat olaylarından biri kabul edildi. 2003'te ikinci romanı "Bu İşte Bir Yalnızlık Var" ve şiirlerini derlediği "Bazı Şiirler Bazı Şarkılar" yayımlandı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde sinema eğitimi gören, kısa filmleri çeşitli festivallerde ödüller alan Tuna Kiremitçi, 2009'da ilk ve son uzun metrajlı filmi Adını Sen Koy'u çekmiştir.

2007 yılında "Kendi Halinde" adlı ilk solo albümünü yayınladıktan sonra, 2013'te Atlas rock grubuyla bir albüme (Selam Yabancı, 2013) solist ve şarkı yazarı olarak imza attı. Tuna Kiremitçi 2016'da romancılık kariyerine son verdiğini, sanat hayatını yalnız müzik ve şiirle sürdüreceğini açıklamıştır. Aynı yıl "Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları" albüm projesine başladı. 2021 yıılnda, Doğan Kitap tarafından yayımlanan ilk polisiye-gerilim romanı "Mezun Cinayetleri" ile romancılığa geri döndü.

Tuna Kiremitçi eserleri

Ayabakanlar/İlk Yapıtları (1994)

Bazı Şiirler Bazı Şarkılar (2003)

Yolda Üç Kişi (2008)

Küçüğe Bir Dondurma (2009)

A. Ş. K. Neyin Kısaltması? (2010)

Hepimiz Birilerinin Eski Sevgilisiyiz (2011)

Bu İşte Bir Yalnızlık Var (2003)

Git Kendini Çok Sevdirmeden (2002)

Sonun Geldi Sevgilim (2014)

Güneş'i Kıskandıran Kız (2015)

Uçan Halıların Ayrodinamik Sorunları (2015)

Kendi Seven Ağlamaz (2016)

Bir Uyumsuz Bulut (2017)

Dualar Kalıcıdır (2007)

Bir Gönül Meselesi (2012)

Selanik'te Sonbahar (2011)

Mezun Cinayetleri (2021)

TUNA KİREMİTÇİ ALBÜMLERİ

Kendi Halinde (2007)

Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları (2017)

Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları 2 (2019)

On Numara Olaylar (2021)

TUNA KİREMİTÇİ KONSERİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Müzisyen - yazar Tuna Kiremitçi, bugün Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'ndeki konserinin Mevlid Kandili gerekçesiyle iptal edildiğini duyurdu.

Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Kiremitçi, şunları söyledi:

"Ey bugünkü İBB Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi konserimizi son anda yasaklayan hükümet erkanı: Ne yapmak, nereye varmak istemektesiniz? Şarkılardan bu korku niye Bugünkü İBB Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi konserimiz, hükümet tarafından, Mevlid Kandili gerekçesiyle son anda yasaklandı. Mübarek günü siyasete alet etmeseler iyiydi"



