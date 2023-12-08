Tuncay Özilhan kimdir? Tuncay Özilhan'ın çocukları var? Tuncay Özilhan'ın şirketleri neler?

Yayınlanma: 08.12.2023 - 13:41

Güncelleme: 08.12.2023 - 13:41

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, ortalama ücret ile asgari ücret arasındaki makasın giderek kapandığını vurguladı. Özilhan, üniversite eğitiminde nitelik düşüşü ile üniversite ve lise mezunu arasındaki ücret makasının da daraldığına dikkat çekti.

TUNCAY ÖZİLHAN KİMDİR?



1947 yılında Kayseri'de doğdu. Saint Joseph Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdikten sonra ABD'de Long Island Üniversitesi'nde işletme alanında yüksek lisans (MBA) yapmıştır. 1977 yılında Erciyas Biracılık Genel Müdürlüğü ile başlayan iş yaşamı, Anadolu Endüstri Holding Bira Grubu Koordinatörlüğü, Anadolu Endüstri Holding Genel Koordinatörlüğü ve 1984 yılında atandığı Anadolu Grubu İcra Başkanlığı görevleriyle devam etmiştir. 2007 yılı Mayıs ayında devraldığı Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini halen sürdüren Tuncay Özilhan aynı zamanda çeşitli Anadolu Grubu şirketlerinin de Yönetim Kurulu Başkanıdır.

2001-2003 yılları arasında TÜSİAD Başkanlığı görevini yürüten Tuncay Özilhan halen; TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkan Yardımcılığı, DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ile DEİK/Türkiye–Rusya İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı, Estonya Fahri Konsolosluğu ve Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanlığı görevlerini de sürdürmektedir.

TUNCAY ÖZİLHAN'IN ÇOCUKLARI KİM?

1972 yılında Emine Özilhan ile evlendi. Çocukları İpek Özilhan Özkan, Türkan Tacir, İzzet Özilhan'dır. İzzet Özilhan 2011 yılında oyuncu Yasemin Ergene ile evlendi.







