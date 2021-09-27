Tuncel Kurtiz, ölümünün 8. yılında Edremit’te mezarı başında anıldı

27 Eylül 2021 Pazartesi, 17:12

Oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcı Tuncel Kurtiz'in ölümünün 8. yıl dönümü nedeniyle Balıkesir'in Edremit ilçesinde anma programı düzenlendi.



Tuncel Kurtiz için Kazdağları’nın eteklerindeki Çamlıbel Mahallesi'ndeki mezarı başında düzenlenen anma törenine; Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, tiyatro ve dizi oyuncusu Reha Özcan ile Kurtiz’in yakınları, dostları ve hayranları katıldı.

Edremit Belediye Başkanı Arslan anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Türk sinemasının usta oyuncusu, tiyatromuzun yeri doldurulmaz ismi Tuncel Kurtiz'in aramızdan ayrılışının 8'inci yılında O'nu saygıyla, özlemle anıyoruz. O bir muhalifti. Kendi deyimiyle belki dünyayı değiştiremedi ama dünya da O'nu değiştirmedi. O her zaman bir sanatçı sorumluluğu taşıdı. Hep ezilenden yana, sömürülenden yana durdu. O, bugün Kazdağları'nın eteklerinde bu efsaneleriyle meşhur Kazdağları'nın eteğinde, topraklarında bir efsane uyuyor. Kazdağları onun ruhunun meskenidir.”

Anma etkinliğine katılan tiyatro ve dizi oyuncusu Reha Özcan ise şöyle konuştu:

“Biz çok az karşılaştık ve kendisiyle hiç karşılıklı oynayamadık ama aynı ustalardan el aldık. O'nun özellikle 'Mahabharata' oyunu bütün dünyada yankı bulmuştu ve ben o oyunu izlemiştim ilk Tuncel Kurtiz'den tiyatroda. Tabi ki sinemadan çok iyi biliyorum ama zaman geçtikçe aynı kaderin, aynı coğrafyanın insanı olduk. Ben de bu coğrafyayı seçtim. İstanbul'da işim olmadığı zaman, yurt dışında işim olmadığı zaman burada yaşıyorum. Kazdağları'nda yaşıyorum. Bugün burada olduğum için buraya katılmak istedim. Bir parça olsun onu tekrar hatırlayıp onunla nefes almak istedim” diye konuştu.”

Tuncel Kurtiz'in komşusu Reyhan Demir ise şunları söyledi:

"Tuncel Bey bizim komşumuzdu. Hayır yemekleri olsun, yürüyüşler olsun yolda gelirken mesela arabayla iki kişi geçeceği zaman bize yol verirdi her zaman. Tam bir halk insanıydı. Gerçek doğa dostuydu. Onun için O'nu çok özlüyoruz. Çok arıyoruz. Ruhu şad olsun."

Kurtiz’in hayranlarından Mustafa Altay, “Çocukluğumun idolü bir insan. Halk adamı. Adam gibi adam. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın” dedi.

Kurtiz'in sesinden şiirler ve dinletilerin sunulduğu anma etkinliğine katılanlar, Tuncel Kurtiz'in mezarına kırmızı karanfil bırakarak dua etti.