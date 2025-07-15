Tunceli'de nesli tehdit altındaki kaya kartalı kurtarıldı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde duyarlı vatandaşlar, nesli tehdit altında olan bir kaya kartalının hayatını kurtardı. İlçeye bağlı Tepebaşı Mahallesi’nde bitkin halde bulunan ve uçamayan büyük bir kuş, vatandaşların dikkati sayesinde fark edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çemişgezek Şube Şefliği ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Yapılan ilk incelemede, kartalın hasta olduğu ve aşırı derecede güçsüz düştüğü belirlendi.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA SALINACAK

DKMP ekiplerince dikkatle alınan kaya kartalı, şefliğe götürülerek koruma altına alındı. Veteriner hekimlerin gözetiminde tedavi ve bakım süreci başlatılan yırtıcı kuşun, sağlık durumunun iyileşmesinin ardından doğal yaşam alanına yeniden salınacağı bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların bu duyarlı yaklaşımının yaban hayatı koruma çalışmalarında önemli bir katkı sağladığını belirterek, benzer durumlarda DKMP’ye haber verilmesi çağrısında bulundu.