Turgut Özakman ölümünün 9'uncu yılında anıldı

29 Eylül 2022 Perşembe, 16:45

Türk edebiyatının usta isimlerinden yazar Turgut Özakman, ölümünün 9'uncu yılında Eğitim Dostları Vakfının da aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen programla anıldı.

Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'ndeki etkinlikte konuşan Eğitim Dostları Vakfı Başkanı Özgün Ökmen, yazarın çok önemli bir cumhuriyet aydını olduğunu vurguladı. Eserlerinde Türk milletinin emperyalist işgalcilere karşı verdiği özgürlük mücadelesini anlatan Özakman'ın, gelecek kuşaklara çok önemli bir miras bıraktığını belirten Ökmen, etkinliğin düzenlenmesinde katkıda bulunanlara teşekkür etti.

PLAKET SUNULDU

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Dr. Mustafa Hüsnü Bozkurt, Kurtuluş Savaşı'nın, mazlumlar dünyasının emperyal sömürgeciliğin karşısına çıkıp zafere ulaştığı ilk ve tek mücadele olduğunu söyledi. Çok büyük bir yazar ve iyi bir Atatürkçü olan Turgut Özakman'ın bu mücadeleyi Çanakkale Savaşı'ndan alıp Kurtuluş Savaşı'nın sonuna kadar eserlerinde anlattığını ifade eden Bozkurt, "Turgut Özakman, adeta ulusal bağımsızlık savaşımızı safha safha yaşayarak yazmış. Bu inanılmaz bir edebi güç. Kendisini rahmetle yad ederken bize bıraktığı eserlerin hepsi için ona ömrümüz boyunca ödeyemeyeceğimiz kadar borçlandığımızı düşünüyorum" dedi.

Müzisyen Pınar Ayhan'ın sunumuyla 'Şu Çılgın Türk' adlı müzikalin beğeniye sunulduğu etkinlikte, Atatürk hakkında yazdığı kitaplar ve Atatürk fotoğrafları koleksiyonuyla tanınan yazar Hanri Benazus'un 'Atatürk Fotoğrafları Özel Koleksiyonu' da gösterildi. Etkinlikte, Turgut Özakman'ın eşi Ayla Özakman'a plaket sunuldu.