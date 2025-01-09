Turistlerin insanlara ve etrafa dokunmasının yasak olduğu köy: Malana

Yayınlanma: 09.01.2025 - 09:40

Güncelleme: 09.01.2025 - 09:40

Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletinde, Himalayalar'ın eteğinde yer alan Malana köyü, dünya çapında ilginç kuralları ve gelenekleriyle tanınıyor. Bu köyü diğerlerinden ayıran en önemli özelliği, turistlerin köydeki insanlara ve eşyalara dokunmasının kesinlikle yasak olması.

MALANA KÖYÜNÜN EŞSİZ KÜLTÜRÜ

Malana, antik bir geçmişe sahip, kendine özgü bir yönetim ve hukuki sistemi olan bir köy. Halk, kökenlerinin Büyük İskender'in askerlerine dayandığına inanıyor ve bu nedenle kültürlerini ve saflıklarını korumak için sıkı kurallar koymuş durumdalar. Bu kurallar, köy halkının dış dünyayla mümkün olduğunca az temas kurmasını sağlıyor.

DOKUNMA YASAĞI NEDEN VAR?

Malana halkı, kendi kültürlerini, inançlarını ve ritüellerini korumak amacıyla dışarıdan gelen insanların köydeki nesnelere ve insanlara dokunmasını istemiyor. Onlara göre dış dünyadan gelen bir dokunuş, köyün "saflığına" zarar verebilir. Eğer bir turist istemeden bu kuralları ihlal ederse, köylülerin söz konusu alanı yeniden kutsaması gerekebiliyor.

MALANA'YA ZİYARET KURALLARI

Köyü ziyaret etmek isteyen turistlerin aşağıdaki kurallara dikkat etmesi gerekiyor:

İnsanlara, evlere, tapınaklara ve eşyalarına dokunulmamalı.

Tapınakların bulunduğu alanlarda fotoğraf çekimi yasak.

Köyde yalnızca belirlenen rotalarda yürünmesine izin veriliyor.