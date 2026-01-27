Türk rap dünyasında bir ilk: 'Mortal Kombat' albümü Spotify dünya listesinin zirvesinde

Türk rap müziğinin popüler isimlerinden Uzi ve Motive, müzik dünyasında küresel bir başarıya imza attı. 23 Ocak Cuma günü yayımlanan ortak albümleri Mortal Kombat, müzik platformu Spotify’ın dünya genelindeki verilerine göre haftanın en iyi çıkış yapan albümü seçildi.

KRİZDEN REKOR BAŞARIYA

Aslında 2021 yılında yayımlanması planlanan ancak şarkıların internete sızdırılması ve sanatçılar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle iptal edilen proje, yıllar sonra Sound of Street etiketiyle dinleyiciyle buluştu. Geçmişteki krizlerin ardından yeniden bir araya gelen ikilinin bu iş birliği, dinleyiciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

4 GÜNDE 20 MİLYON DİNLENME

9 şarkıdan oluşan ve toplamda 27 dakika süren albüm, yayınlanmasının üzerinden henüz 4 gün geçmesine rağmen sadece Spotify platformunda 20 milyon dinlenme sınırına yaklaştı. Mortal Kombat, yakaladığı bu ivmeyle uluslararası rakiplerini geride bırakarak Spotify’ın global listesinde zirveye yerleşen ilk Türkçe yapım olarak kayıtlara geçti.



