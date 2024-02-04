Türk turizmci, seyahat tutkunlarını uçakla Antarktika’ya indiriyor

Yayınlanma: 04.02.2024 - 15:22

Güncelleme: 04.02.2024 - 15:22

Antarktika, eksi 30 derecenin ılık bir yaz günü olarak nitelendirilebilecek ekstrem koşulları, altı aylık uzun geceleri ve vahşi doğasıyla, tecrübeli gezginlerin hayallerini süslüyor. Yedinci kıtanın ziyaretçilerine sunduğu sınırsız keşif imkânları, yalnızca kasım-mart ayları arasında mümkün olabiliyor.

Seyahatler, Antarktika'nın vahşi doğasına, onun donmuş tarihine ve bu uzak kıtanın çelişkili güzelliklerine ışık tutarken, gezginler doğanın en uç noktalarında gerçek bir keşfin parçası olma fırsatı buluyor.

Bu keşif Uluslararası Antarktika Tur Operatörleri Birliği‘nin (IAATO) bir üyesi olan Antarctica 21 ile gerçekleştirilebiliyor. Antarctica 21, donmuş kıtada Magellan Explorer ve Ocean Nova gemileriyle hizmet veriyor.

Antarctica 21’den önce, Antarktika Yarımadası’na ulaşmak isteyen gezginlerin tek bir seçeneği vardı; Drake Boğazı’nın meşhur dalgalı denizlerine açılmak.

Antarctica 21, bu maceralı serüveni 2003 tarihinde ilk kez farklı bir konsepte dönüştürdü ve Şili’nin Patagonya’ya açılan kapısı Punta Arenas’tan başlattığı özel Antarktik uçuşlarla kaşifleri ana karaya götürüp, fırtınalı geçişleri ve deniz tutmalarını yaşatmadan keşif gemisine bindirdi.

O günden günümüze Antarktika’ya daha hızlı ulaşan gezginler, yedinci kıtadaki maceralarını daha konforlu, daha butik ve Antarktika’ya daha fazla zaman harcayarak yaşıyor.

Nostaljik Drake Boğazı yolculuğunu yaşamak isteyenleri de düşünen şirket, Arjantin Patagonyası’ndan düzenlediği birkaç seferle bu imkânı da Antarktika kaşiflerine sunmaya devam ediyor. Şirketin Türkiye’de tek yetkili satış acentesi bulunuyor. Türkiye’den ilk kez düzenlenen sıra dışı yurt dışı gezileriyle dikkat çeken Matilda Travel, Antarctica 21 ile yaptığı GSA anlaşmasıyla Türkiye dış turizmine yeni ayrıcalıklar kazandırmanın yanında uçaklı paket programlarıyla ulaşılması zor Antarktika rotalarını yerli gezginlerle buluşturdu.

Antarctic Airways ile Antarktika’ya yapılan uçuş operasyonları Antarktika’ya ulaşmayı hayli kolaylaştırıyor ama olumsuz hava koşullarında iniş yapmanın hâlâ önemli zorluklardan biri olduğunu unutmamak gerekiyor. Seyahatin ne zaman başlayacağına operasyonu yürüten şirketler değil Antarktika karar veriyor.

Antarktika’ya ulaşım Antarctic Airways’in BAE 146-200, AVRO RJ 85 ve AVRO RJ 100 modellerinden oluşan uçak filosu ile gerçekleşiyor. Yolcular Punta Arenas’tan alınarak, King George Adası'na ulaştırılıyor. Ziyaretçiler, burada zodyak botlarla Antarktik keşif gemisine geçiş yapıyor.

Antarktika'ya yapılan bu geziler, Goethe'nin "Gezgin bir yere varmak için değil, keşfetmek için seyahat eder" sözüne uygun olarak planlanıyor. Penguenler, balinalar ve leopar fokları gibi Antarktika faunasının yanı sıra, okyanus bilimcileri, doğa tarihçileri ve uzman kutup rehberlerinin eşliğinde gerçekleştirilen bilgilendirici turlar da sunuluyor.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN MERKEZİ

Antarktika'nın donmuş tarihi, bu kıtaya yapılan ilk keşiflerden modern turizme kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bir zamanlar avcıların ve kaşiflerin cesur seyahatlerine ev sahipliği yapan bu kıta, bugün sürdürülebilir turizmin ve bilimsel araştırmaların merkezi haline gelmiş durumda.

Antarktika seyahatleri Türkiye turizminin geleceğine dair de umut verici bir örnek teşkil ediyor.

GEZGİNLER BİLİM İNSANLARIYLA BULUŞUYOR

Butik turistik seyahatler düzenleyen Matilda Travel’ın sahibi iş insanı, turizmci Burak Bilgit, Antarctica 21 ile sağladıkları iş birliğiyle Antarktika'da, seyahat tutkunlarını okyanus bilimcileri ve doğa tarihçileriyle buluşturuyor.

BURAK BİLGİT: ANTARKTİKA HAYALLERİN ÖTESİNDE BİR YER

Antarktika’ya havayolu ile ulaşmayı sağlayan Antarctic 21 şirketinin Türkiye’deki tek yetkili temsilcisi iş insanı Burak Bilgit, operasyona dair şunları söylüyor: “Antarktika serüvenini 2003 tarihinde ilk kez farklı bir konsepte dönüştüren Antarctica 21 şirketinin Türkiye’deki tek yetkili satış temsilcisiyiz. A21'den önce Antarktika Yarımadası’na ulaşmak isteyen gezginlerin tek bir seçeneği vardı; Drake Boğazı’nın meşhur dalgalı denizlerine açılmak. Bizler Şili’nin Patagonya’ya açılan kapısı Punta Arenas’tan özel uçak seferleri ile kaşifleri ana karaya götürüp, fırtınalı geçişleri ve deniz tutmalarını yaşatmadan keşif gemisine bindiriyoruz.

Antarktika’ya daha hızlı ulaşan konuklarımız, Antarktika maceralarını daha konforlu, daha butik ve yedinci kıtaya daha fazla zaman harcayarak yaşıyor. Nostaljik Drake Boğazı yolculuğunu yaşamak isteyenler için de Arjantin Patagonyası’ndan birkaç sefer düzenliyoruz. Antarctic Airways ile charter düzenlenen özel seferlerin konuğu oluyoruz. Antarctic Airways maksimum 76 yolcu kapasiteli bir uçak filosuna sahip. BAE 146-200, AVRO RJ 85 ve AVRO RJ 100 tip modellerden oluşuyor. Antarctic Airways özel seferi için Punta Arennas’taki uçak pistine varıyoruz. Uçağımız Punta Arenas’tan ayrılıp Güney Okyanusu’na doğru rotasını çizerken Şili Patagonya’sı ve Magellan Boğazı aşağıda nefes kesen manzaralarını sunmaya devam ediyor. Kısa bir süre sonra dünyanın sonundan kopup Güney Okyanus semalarında süzülüyoruz. 2 saatlik bir uçuşun ardından Yedinci Kıta Antarktika kendini gösteriyor. Sisli bulutların arasında alabildiğine beyaz bir kıta ayaklarınızın altında duruyor. King George (Kral George) adasına iniyoruz. Güney Shetland Adaları arasında bulunan Kral George Adası, özel Antarktika uçuşları için küçük bir piste ev sahipliği yapıyor. Burada uzman ekiplerimizle ile buluşup zodyak botlara biniyor ve bir hafta sürecek keşif yolculuğumuzda yoldaşımız olacak Antarktik keşif gemisine yerleşiyoruz.

Bilgit, Antarktika’yı ise şu cümlelerle aktarıyor:

Hayal gücünüzün size bir Antarktika tasarlayabilmesi mümkün değil. Böyle bir yerin muhteşemliğine zihinde hazırlanabilmenin imkânı yok. Engin bir sessizlik, donmuş bir boşluk. Sadece Kasım-Mart ayları arasında ziyaret etmek mümkün. Biz de, güney yarım kürenin yaz mevsimi olduğu dönemde her şey donmadan ve güneş batmadan keşfe çıkıyoruz. Alabildiğine beyaz bir kıtada Antarktik gökyüzü altında sıralanmış penguenler, dev kuyruğunu salınarak usulca batıran balinalar.. Kürklü foklardan leopar foklarına kadar Antarktika faunası gezginleri vahşi yaşamın gerçek bir parçası yapıyor”

Türk turizmci Burak Bilgit, 2003 yılından bu yana Antarktika’ya hava yolu ile ulaşımı sağlayan Antarctica 21 ile yollarının nasıl kesiştiğini ise şöyle ifade etti:

Dünyanın her yerinden kâşifi ağırlıyor Antarctica 21. “Biz bunun içerisinde neden olmayalım?” dedik. Bu vizyonla çıktığımız yolda bir araya geldik A21 ekibi ile.

Antarctica 21'i anlamak için önce Antarktika’yı tanımak lazım. Dünyanın dibine seyahat ediyoruz. Ve bu sıradan bir seyahat değil. Büyük kruvaziyer gemileri ile Antarktika açıklarına şöyle bir uğramaktan bahsetmiyorum. Özel uçuşlar ile Antarktika ana karasına ulaşıp tüm motivasyonu Antarktik bir keşfe ayıran bir operasyon bu.

Antarktika ana karasına uçakla inebilmenin ayrıcalığına sahip olmak, Antarktika penguenlerini Avustralyalı doğa tarihçisi Graeme Snow ile keşfetmek, balina ekspediyonlarına Oşinograf (Okyanus Bilimci) Dani Arbas ile katılmak ve sadece 100 kişinin kara seferlerine müsaade edildiği bir coğrafyayı en fazla 75 kişi kapasiteli bir keşif gemisiyle hiç beklemeden tüm ekip ile küçük gruplar halinde keşfetmek. Bu çok eşsiz bir deneyim.

Seyahat Tutkunlarının Antarktika'da Yapabilecekleri:

Özel Uçuşlarla Ulaşım: Antarctic Airways ile gerçekleştirilen özel uçuşlar sayesinde, zorlu Drake Boğazı'nı atlayarak Antarktika Yarımadası'na daha hızlı ve konforlu bir şekilde ulaşabilirler.

Zodyak Botlarıyla Keşif: Ziyaretçiler, zodyak botlarla Antarktik keşif gemisine geçiş yaparak, kıtanın uzak bölgelerine ulaşabilir ve buzullar arasında gezinti yapabilirler.

Vahşi Yaşam Gözlemi: Penguenler, balinalar, leopar fokları ve diğer vahşi yaşam türlerini gözlemleme fırsatı bulabilirler.

Buzul Yürüyüşleri ve Tırmanışı: Kar ayakkabısı ve krampon kullanarak Antarktika'nın karlı zirvelerini ve buzullarını keşfetmek.

Bilim ve Doğa Tarihçileriyle Eğitimler: Okyanus bilimcileri, doğa tarihçileri ve uzman kutup rehberlerinin eşliğinde gerçekleştirilen bilgilendirici turlara katılabilirler.

Butik Konsept Gemilerle Seyahat: Ocean Nova ve Magellan Explorer gibi butik konsept gemilerle konforlu ve kişiye özel seyahat deneyimleri yaşayabilirler.

Polar Plunge (Kutup Dalışı): Cesaret gerektiren, buz gibi sulara dalma deneyimi.

Port Lockroy Postanesi’ni Ziyaret: Dünyanın en güneydeki postanesini ziyaret ederek, sevdiklerine kartpostal gönderme fırsatı.

Kambur Balina Gözlemleri: Deniz biyologları eşliğinde kambur balina izleme turlarına katılabilirler.

Güneşin Batışını İzleme: Buz dağlarının üzerinde batan güneşi izleyerek unutulmaz anlar yaşayabilirler.

ANTARKTİKA'YA DAİR

Antarktika, genellikle buzlarla kaplı olduğu için dünyanın en büyük çölü olarak kabul edilir.

Yılın yarısında altı ay süren gündüz ve altı ay süren gece yaşanması, eksen eğikliğinden kaynaklanır.

Eksi 30 derece sıklıkla ılık bir yaz günü olarak nitelendirilebilir.

Penguenler, balinalar ve leopar fokları gibi zengin bir vahşi yaşam sunar.

Devasa buz katedralleri ve muazzam buzul yapıları mevcuttur.

Antarktika'nın benzersiz ışık oyunları ve renk tonları büyüleyicidir.

Dünyanın en güneydeki postanesi ve müzesi Port Lockroy Postanesi buradadır.

Antarktika'da kambur balinalar bulunur.