Türk turizmciden sıra dışı seyahat deneyimi: Versay Sarayı'nda bir gün kral ve kraliçe olmak

29 Temmuz 2022 Cuma, 10:42

Fransa'nın en önemli yapılarından biri olan Versay Sarayı, Fransa’nın en uzun süre tahtta kalan kralı XIV. Louis’e ev sahipliği yaptı. Görkemli mimarisi ile ziyaretçileri büyüleyen Versay Sarayı Fransa'nın en çok ziyaret edilen yapıtlarından biri. Türk iş insanı Burak Bilgit'in kurucusu olduğu Matilda Travel bu eşsiz sarayda konaklama ve tarihi Versay Sarayı deneyimleri sunuyor.

Türkiye'de bir ilk olan 'Hikâyelerle Konakla (Stay With Story)' konseptiyle hizmet veren firma, Versay Sarayı'nda bir günü kral ve kraliçe gibi geçirmeyi vadediyor.

VERSAY'DA BİR GÜN...

Her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilen Versay Sarayı'nın her bölümü ziyarete açık değil. Firmanın sunduğu "Hikâyelerle Konakla" konseptiyle Versay'da ziyarete kapalı bölümlerde bir gün geçiriliyor.

Konsepte göre; güne uşağın kapıyı çalmasıyla başlayıp kraliyet ailesinin sevdiği bir masaj ile devam ediliyor. Seyahatte konuklar; saç, makyaj ve kostüm ile Kraliçe Marie Antoinette'ye bürünüp, kraliçeye adanmış özel salonlardan birinde ikindi çayı içiyor.

Seyahatte, sarayın 18.yüzyıla uzanan tarihi mahzenini görme imkânı da bulunuyor. Sarayın içinde bulunan Kraliyet Operası ile kişiye özel verilen konseri izlemek de mümkün. Konuklara özel şöför beraberinde 1960'ların ikonik Jaguar MK2'si ile Chevreuse Vadisi'ni gezmek de seyahatin parçalarından.

Kraliçe Marie Antoinette, at üzerindeki erkeksi tarzıyla kadınlar için ata binmede devrim yarattı. Binicilik, Versay’da her zaman yaşamın önemli bir parçası olmuştu. Seyahat, konuklara özel eğitmen eşliğinde tıpkı bir kral ve kraliçe gibi süvari atlarına binme imkânı sunuyor. Saray müzesinin en ünlü odası 'Aynalı Salon' müze ziyarete kapandıktan sonra özel rehberle birlikte geziliyor.

Matilda Travel'in kurucusu Burak Bilgit, sıra dışı seyahatle ilgili Cumhuriyet'e şunları söyledi: "Bilindiği üzere tüm dünyada koronavirüs salgınına bağlı olarak turizm sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerde büyük bir kriz, tarifi güç bir sıkışmışlık yaşandı. İş dünyasının tamamında belki uzun yıllara yayılacak bir dönüşüm birkaç yılda gerçekleşti. Tüm sektörlerin temsilcileri varlıklarını sürdürmek adına yeni şeyler bulmak zorundaydı. Biz de bu dönemde uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız bir konsepti geliştirererek avantaj elde ettik. Dünyayı gezip yeni yerler keşfetmek ve farklı deneyimler yaşamak isteyenler için benzersiz tur alternatifleri yaratmıştık. Örneğin kutup turizmi, karlar altında Trans-Sibirya Ekspresi gibi özel seferlerle düzenlediğimiz tren seyahatleri, Küba'da Che Guevara'nın birinci dereceden yakınlarıyla buluşmak, Che'yi onlardan dinlemek ve Küba'yı birlikte gezmek gibi. Yine dünyaca saygınlığı bulunan Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un eşi ve çocuğuyla Kırgızistan'da buluşma gibi çok özel ve insan hayatında bir defa yaşanacak deneyimler... Şimdi bu tecrübelerimizi masalsı bir boyuta taşımak istedik ve seçenekleri çoğalttık. Nedir bu seçeneklerden bazıları? Versay Sarayı'nda konaklamak, Vasco da Gama'yı ağırlamış keşifler çağından kalma 600 yıllık Portekiz manastırında konaklak, Kenya'da zürafalarla gecelemek, Himalaya Manastırları'nda budist rahiplerle birlikte kalmak. Bunlar gerçekten benzersiz deneyimler. Seyahat ve yeni yerler keşfetme arzusunu benzersiz bir anıya dönüştürmeye odaklandık" dedi.





Versay Sarayı'nda bir gün geçirmenin iki kişilik oda fiyatı 1.900 Euro’dan başlıyor.







