Türkan Şoray çok sevilmesinin sırrını açıkladı: 'Sinema büyüsü bende var, bunu seyirci hissediyor'

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Türkan Şoray, 4. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri etkinliğine katıldı. Etkinlikte güzel bir söyleşi gerçekleştirdiğini belirten Şoray, izleyiciyle buluşmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

"SİNEMA BÜYÜSÜ DİYE BİR ŞEY VAR"

Seyircinin kendisini çok sevmesinin, canlandırdığı karakterlerle bağ kurmasından kaynaklandığını belirten Şoray, "O karakterleri çok sevdikleri, özdeşleştikleri için bizi seviyorlar. ‘Sinema büyüsü’ diye bir şey var. Onun bende olduğunu biliyorum. Bu, güzellikle alakalı değil; ben bunu samimiyet olarak görüyorum. Seyirci samimiyeti anlıyor” dedi.

Sinemaya amatör bir ruhla başladığını dile getiren Şoray, canlandırdığı karakterleri içtenlikle hissettiğini ve bunu kameraya yansıttığını vurguladı. “Acı çeken bir karakteri oynadığımda o acıyı gerçekten hissediyor, seyirciyle bir bağ kuruyordum. Seyirci de bu duyguyu kalbinde hissediyordu” ifadelerini kullandı.

SİNEMA VE EDEBİYAT ÜZERİNE LIVANELİ İLE SÖYLEŞİ

Etkinlikte Zülfü Livaneli ile sinema ve edebiyat üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdiklerini anlatan Şoray, izleyicinin yoğun ilgisinden memnun kaldığını belirtti. Bu tür kültürel etkinliklerin sanat ve sinemanın gelişmesi adına önemli olduğunu vurguladı.

"FİLMLERDE HEP GÜZEL VE GENÇ KADIN OLMASI BEKLENİYOR"

Türkan Şoray, sinema entelektüellerinin bir dönem Türk sinemasına ve oyunculara karşı küçümseyici bir tutum sergilediğini belirtti. Bu durumun etkilerini bugün hâlâ hissettiğini dile getiren Şoray, “Bizi tam olarak oyuncu olarak görmüyorlardı. Bu yüzden film çevirmekte zorlanıyorum. Filmlerde nedense hep genç ve güzel kadın olması gerekiyor. Sanat filmleri hariç, sinema hâlâ ticari bir alan olarak görülüyor” dedi.

“SEYİRCİ FİLMLERE SAHİP ÇIKMALI”

Günümüzde film yapım maliyetlerinin çok yükseldiğini hatırlatan Şoray, sinemaya gönül veren yönetmen ve yapımcıların büyük çaba harcadığını söyledi. Seyircinin bu emeklere karşılık vermesi gerektiğini ifade eden usta oyuncu, sinema salonlarının dolmasının önemine dikkat çekti.