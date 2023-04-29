Türkiye, Alaçatı Ot Festivali’nde buluştu

Yayınlanma: 29.04.2023 - 12:49

Güncelleme: 29.04.2023 - 12:49

İzmir’de Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 12’incisi düzenlenen Alaçatı Ot Festivali, Çamlık Yolu’ndan Alaçatı Çarşı’ya kadar yapılan kortejle başladı.

Korteje Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran’ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, İyi Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Musavat Dervişoğlu, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir Milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum örgütü üyeleri, gastronomi uzmanları ve vatandaşlar şarkılar ve marşlar eşliğinde yürüdü.

Bu yıl 12'nci kez düzenlenen Alaçatı Ot Festivali, Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşların katılımıyla başladı. Yöresel otların ve ürünlerin sergilendiği stantların yanı sıra, yabani ot seminerlerinden konserlere kadar çok sayıda etkinliği kapsayan festival, renkli görüntülere sahne oldu. 'Yeniden doğuş' temasıyla gerçekleştirilen festivalde yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar ilk günden ilgi gördü. Etkinlik kapsamında düzenlenen kortejde ise bando takımı ve göstericiler eşliğinde on binlerce vatandaş dans etti, konfeti atıldı.

OT FESTİVALİ’NDE KARSU RÜZGARI

Festivalin ikinci gününde Karsu Alaçatılı sevenleriyle buluştu. Festival alanını dolduran Alaçatılılar Karsu’nun en sevilen şarkılarıyla baharı karşıladı. “Neredesin Sen” şarkısını milyonlarla birlikte söyleyen Karsu büyük alkış aldı.

“YİNE BAHARLAR GELECEK”

Renkli görüntülere sahne olan festivalle ilgili konuşan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Baharın gelişini kutladığımız, doğanın bereketine teşekkürlerimizi sunduğumuz Alaçatı Ot Festivalimizde bu yıl temamızı ‘Yeniden Doğuş’ olarak belirledik. Toprağın uyanışını, yepyeni umutların filizlenmesini, pırıl pırıl bir baharın gelişini dayanışma şölenine çevirmek istedik. El ele verdiğimizde, yan yana durduğumuzda çok güzel oluyoruz. Anadolu toprağı gibi cömert, nisan yağmurları kadar adil olacağız. Birbirimize sarılarak umutlarımızı büyüteceğiz. Bir ulusun ışıl ışıl güneşli, rengarenk çiçekli yarınlara uyanışına birlikte şahit olacağız. Mustafa Kemal’in düşünü kurduğu o büyük hedefe hep birlikte yürüyeceğiz. Yine baharlar gelecek. Yine baharlar gelecek. Yine baharlar gelecek” dedi.