Türkiye'de koku araştırması: Parfüm ne sıklıkla tercih ediliyor?

Areda Piar’ın gerçekleştirdiği “Koku Araştırması”, parfümün artık özel günlerin değil, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini ortaya koydu. Araştırmaya katılanların %81,4’ü işe, okula veya alışverişe giderken parfüm kullandığını belirtirken, en çok tercih edilen koku türü çiçeksi (%29,3) oldu. Şekerli kokular ise %33,5 ile en az sevilen kategori olarak öne çıktı.

Katılımcıların yarısı (yüzde 47,4) günde birden fazla kez parfüm kullanırken, %40,8’i günde bir kez, %8,7’si haftada birkaç kez ve %3,1’i nadiren parfüm tercih ettiğini belirtti. Fresh (%22,3), odunsu (%15,5) ve vanilyalı (%12,2) kokular da öne çıkan diğer koku türleri arasında yer aldı.

Parfüm seçiminde en belirleyici kriterler “kalıcılık” (%44,4) ve “koku beğenisi” (%41,9) olarak öne çıkarken, fiyat (%7,5), marka bilinirliği (%4,1) ve ambalaj tasarımı (%1,1) daha az etkili bulundu.

Araştırma, kişisel bakım ürünleri kullanımını da inceledi. Katılımcıların %83,3’ü duş jeli, %71,1’i roll-on, %50,7’si vücut losyonu kullanıyor. Kolonya tercihinde ise %38,2 ile limon aroması en popüler seçenek olurken, kiraz çiçeği (%16,2), okyanus esintisi (%15,6) ve mandalina (%12,6) diğer tercih edilen aromalar olarak öne çıktı.

Araştırma, Areda Piar’ın Profil Bazlı Dijital Paneli üzerinden, CAWI yöntemiyle, 04–09 Eylül 2025 tarihleri arasında, 18 yaş ve üzeri 750 kişi ile gerçekleştirildi.