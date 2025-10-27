Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkiye'de koku araştırması: Parfüm ne sıklıkla tercih ediliyor?

27.10.2025 12:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Parfüm artık sadece özel günlerin değil, günlük yaşamın da vazgeçilmezi oldu. Araştırmaya göre kullanıcılar çiçeksi kokuları tercih ederken, şekerli kokulardan kaçınıyor; kalıcılık ve koku beğenisi seçimde belirleyici faktörler olarak öne çıkıyor.

Areda Piar’ın gerçekleştirdiği “Koku Araştırması”, parfümün artık özel günlerin değil, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini ortaya koydu. Araştırmaya katılanların %81,4’ü işe, okula veya alışverişe giderken parfüm kullandığını belirtirken, en çok tercih edilen koku türü çiçeksi (%29,3) oldu. Şekerli kokular ise %33,5 ile en az sevilen kategori olarak öne çıktı.

Katılımcıların yarısı (yüzde 47,4) günde birden fazla kez parfüm kullanırken, %40,8’i günde bir kez, %8,7’si haftada birkaç kez ve %3,1’i nadiren parfüm tercih ettiğini belirtti. Fresh (%22,3), odunsu (%15,5) ve vanilyalı (%12,2) kokular da öne çıkan diğer koku türleri arasında yer aldı.

Parfüm seçiminde en belirleyici kriterler “kalıcılık” (%44,4) ve “koku beğenisi” (%41,9) olarak öne çıkarken, fiyat (%7,5), marka bilinirliği (%4,1) ve ambalaj tasarımı (%1,1) daha az etkili bulundu.

Araştırma, kişisel bakım ürünleri kullanımını da inceledi. Katılımcıların %83,3’ü duş jeli, %71,1’i roll-on, %50,7’si vücut losyonu kullanıyor. Kolonya tercihinde ise %38,2 ile limon aroması en popüler seçenek olurken, kiraz çiçeği (%16,2), okyanus esintisi (%15,6) ve mandalina (%12,6) diğer tercih edilen aromalar olarak öne çıktı.

Araştırma, Areda Piar’ın Profil Bazlı Dijital Paneli üzerinden, CAWI yöntemiyle, 04–09 Eylül 2025 tarihleri arasında, 18 yaş ve üzeri 750 kişi ile gerçekleştirildi.

