Türkiye’de obezite oranı alarm veriyor: Yetişkinleri yüzde 34,4’ü obez

Dünya genelinde obezite giderek büyüyen bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor. WorldObesity’nin verilerine göre, Türkiye’de yetişkinlerin yüzde 34,4’ü obez. Bu oran Türkiye’yi Latin Amerika ülkeleri ve Avrupa’nın en yüksek obezite oranına sahip ülkeleriyle aynı seviyeye getiriyor.





ABD (%42,7), Şili (%39,7) ve Meksika (%36,9) ile birlikte Türkiye, dünyada obezitenin yaygın olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Uzmanlar, yüksek obezite oranlarının kalp hastalıkları, diyabet ve diğer kronik sağlık sorunlarını artırdığına dikkat çekiyor.

Türkiye’de sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi, obeziteyle mücadelede kritik öneme sahip.

Öne çıkan bazı ülkelerde obezite oranları:

ABD: %42,7

Şili: %39,7

Meksika: %36,9

Türkiye: %34,4

Yeni Zelanda: %34,3

Macaristan: %32,5

Kosta Rika: %32,3

Avustralya: %31,0

İrlanda: %29,3

Yunanistan: %28,9

Polonya: %28,3

İngiltere: %27,6

Slovakya: %27,6

Çekya: %26,9

Kanada: %26,7

Litvanya: %26,0

Letonya: %24,9

Kolombiya: %24,3

İsrail: %23,2

Estonya: %22,8

Portekiz: %22,5

Finlandiya: %22,0

İzlanda: %21,8

Almanya: %21,0

Belçika: %20,5

Slovenya: %19,9

Norveç: %19,5

Lüksemburg: %18,9

İtalya: %17,8

İspanya: %16,2

Avusturya: %15,7

İsveç: %15,6

Hollanda: %15,0

Danimarka: %13,6

İsviçre: %12,5

Fransa: %10,0

Güney Kore: %7,2

Japonya: %5,6

Uzmanlar, özellikle Türkiye gibi hızla artan obezite oranlarına sahip ülkelerde bilinçli yaşam tarzı değişikliklerinin şart olduğunu vurguluyor.