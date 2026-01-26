Türkiye'de 'yeni yıl motivasyonu' arama trendlerine yansıdı: Google'da en çok ne arandı?

Google Trends verilerine göre Türkiye’de Aralık 2025 ve Ocak 2026’nın ilk 10 gününü kapsayan dönemde "yeni yıl kararları" aramaları, bir önceki 40 günlük sürece kıyasla büyük bir artış gösterdi.

Bu motivasyonun fiziksel sağlığa yansıması olarak, ocak ayının ilk haftasında "spor salonu" aramalarında %20’lik bir artış kaydedildi.

Kullanıcıların kendilerini geliştirme isteği eğitim alanında da belirginleşirken, "ingilizce nasıl öğrenilir" aramaları %40 artış gösterdi; "yazılım nasıl öğrenilir" sorgusu ise dönemin en çok ilgi çeken konu başlıklarından biri oldu.

KARİYER HEDEFLERİNDE UZMANLAŞMA ARAYIŞI

Yeni yılla birlikte mesleki gelişim ve yeni bir kariyere adım atma isteği "nasıl olunur" sorgularında kendini gösterdi. Sağlık ve teknik alanlarda uzmanlaşmaya yönelik "başhekim nasıl olunur", "fizyoterapist nasıl olunur" ve "inşaat mühendisi bilirkişi nasıl olunur" gibi aramalar ön plana çıktı.

Bunların yanı sıra kullanıcılar, "memur", "arapça öğretmeni", "ambulans şoförü" ve "adli tıp uzmanı" gibi farklı meslek dallarına dair yol haritalarını sorguladı.

YETENEKLERİ GELİŞTİRME VE FARKINDALIK

Mevcut yetkinliklerini bir üst seviyeye taşımak isteyen kullanıcılar, hem zihinsel hem de iş odaklı gelişim başlıklarını mercek altına aldı.

"Ticaret zekası nasıl geliştirilir" ve "hitabet nasıl geliştirilir" gibi iş dünyasına yönelik aramalar dikkat çekerken; "beyin geliştirme", "refleks geliştirme" ve "durumsal farkındalık" gibi bilişsel performansı artırmaya yönelik sorgular yükselişe geçti. Bunun yanı sıra dil becerilerini pekiştirmeye yönelik "ingilizce listening nasıl geliştirilir" sorgusu da dönemin trendleri arasında yer aldı.

EN POPÜLER "NASIL BAŞLANIR?" ARAMALARI

Kullanıcıların yeni hobilerden iş hayatına ve kişisel disipline kadar pek çok farklı alanda ilk adımı atmaya hazırlandığı görülüyor. Ocak ayının ilk döneminde "nasıl başlanır" başlığı altında yapılan aramalarda spor, kuyumculuk ve ticarete atılma isteği dikkat çekiyor.

Ayrıca kullanıcılar ilk defa namaza başlama, gitar çalma, şişle veya genel olarak örgü tekniklerini öğrenme ve felsefe okumaya giriş yapma gibi konuları da yoğun bir şekilde sorgulayarak yeni yıla dair gelişim hedeflerini belirlediler.