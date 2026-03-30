Türkiye'nin Ermenistan ile sınırındaki Alican Sınır Kapısı'nın açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Peki, Türkiye–Ermenistan sınırı açılacak mı? Alican Sınır Kapısı ne zaman açılacak?

TÜRKİYE–ERMENİSTAN SINIRI AÇILACAK MI?

Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınırının 33 yıl aradan sonra açılması gündemde.

ERMENİSTAN-TÜRKİYE ARASINDA ÜCRETSİZ E-VİZE DÖNEMİ

Türkiye ile Ermenistan, uzun süredir normalleşme sürecinde yürüttükleri diplomasi çerçevesinde karşılıklı vize kolaylığı kararı aldı. 1 Ocak 2026’dan itibaren iki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri, ücretsiz e-vize alarak birbirlerine daha kolay seyahat edebilecekler.

THY, ERİVAN UÇUŞLARI BAŞLADI

Türk Hava Yolları (THY), 11 Mart 2026’da İstanbul Havalimanı ile Erivan’daki Zvartnots Uluslararası Havalimanı arasında ilk tarifeli seferini gerçekleştirerek Ermenistan hattında uçuşlara başladı.

TÜRKİYE–ERMENİSTAN SINIRI NEDEN KAPALI?

Türkiye, Birinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesi nedeniyle Ermenistan ile olan ticari ve diplomatik ilişkilerini kesmiş ve kara sınırlarını 1993 yılında tek taraflı kapatmıştır.

Türkiye sınır kapısının açılması ve ikili ilişkilerin başlatılması için Ermenistan'dan soykırım ısrarından ve bu amaçla yürüttüğü kampanyalardan vazgeçmesini, işgal altındaki Karabağ topraklarından çekilmesini ve ortak sınırın çizildiği Gümrü Antlaşması ile Kars Antlaşması'nı tanımasını istemiştir.

Aralık 2021'de iki ülke arasında başlayan ilişkilerin normalleşmesi süreci kapsamında sınırın açılması planlanmaktadır. 2022 yılında sınırdaki mayınların temizliğine başlanmıştır.

Sınır, 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ermenistan'dan gelen yardım konvoylarının geçişi için 35 yıl aradan sonra ilk kez açıldı.