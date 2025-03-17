Türkiye güzeli Sevgi Can Danlı'dan duygulandıran mesaj

Yayınlanma: 17.03.2025 - 16:31

Güncelleme: 17.03.2025 - 16:31

1968 yılında bir gazetenin düzenlediği güzellik yarışmasında Türkiye Güzeli seçilen Sevgi Can Danlı, uzun süredir Darülaceze’de yaşamını sürdürüyor. 75 yaşındaki Danlı, sosyal medyada yayılan “Tekrar 20 yaşında olsaydım…” akımına katılarak, “Tekrar 20 yaşında olsaydım, yine Türkiye güzeli olmak isterdim” dedi.

Sevgi Can Danlı’nın gençlik yıllarına ait fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı ve büyük ilgi gördü.

SEVGİ CAN DANLI KİMDİR?

14 Şubat 1950’de Balıkesir Manyas’ta dünyaya gelen Sevgi Can Danlı, 1968 yılında henüz 18 yaşındayken Türkiye Güzeli seçildi. Reklam filmleriyle başladığı şöhret yolculuğunda Yeşilçam’a adım atan Danlı, usta oyuncu Yılmaz Güney ile Aç Kurtlar ve Son Kızgın Adam filmlerinde başrol oynadı.

Ancak sinema dünyasının zorlu koşullarına uyum sağlayamayan Danlı, evlenerek sektörden ayrıldı. Maddi sıkıntılar nedeniyle evliliğini sürdüremeyen sanatçı, boşandıktan sonra ticarete atıldı. Fakat genetik bir hastalık olan Huntington nedeniyle vücut fonksiyonlarını kaybetmeye başlamasıyla Darülaceze’ye yerleşti.

“BURADA ÇOK MUTLUYUM”

Sevgi Can Danlı, daha önce Anadolu Ajansı’na verdiği röportajda Darülaceze’de olmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, “Burada bol bol kitap okuyorum. Ziyarete gelenler de bana kitap hediye ediyor, ben de okuduktan sonra kütüphaneye bağışlıyorum. Günlük gazeteleri takip ediyorum, arkadaşlarımla sohbet ediyoruz. Bize çok iyi bakıyorlar” demişti.

Kısa süren sinema kariyerinde en büyük şansının Yılmaz Güney ile tanışmak olduğunu belirten Danlı, “O yıllarda sinema sektörü çok zordu. ‘Aç Kurtlar’ı çekerken Muş’ta donma tehlikesi geçirdik. Ancak tüm zorluklara rağmen bu filmler birçok ödül aldı. Yılmaz Güney’i her zaman sevgi ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullanmıştı.