Türkiye güzeline ölüm tehdidi! Hayatı kabusa döndü

01 Kasım 2022 Salı, 10:23

2016 yılında Türkiye güzeli olan Sibel Demiralp bundan 7 ay önce İstanbul Ataşehir'de lüks bir siteye taşındı.

Siteye taşınır taşınmaz sıkıntıların başladığını aktaran Demiralp, taşındıktan üç gün sonra komşusunun güvenliği arayıp gürültü yapıldığı gerekçesiyle şikayette bulunduğunu fakat bu sırada kendisinin evde olmadığını belirtti. Dairede yaşayan önceki kiracılara da aynı sorunların yaşatıldığının aktaran Demiralp "Kapıma defalarca vurdu, kapıyı açmaya çalıştı, beni öldüreceğini söyledi. Kalp hastasıyım panik atağım tuttu. Böyle bir sitede rahat edemeyeceksem, evimde huzur bulamayacaksam nereye gideceğim, nereye taşınacağım?" dedi.

Show Haber'in aktardığına göre, şikayetlerin ardı arkası kesilmezken Sibel Demiralp, alt komşusu dışında kimseden şikayet almadığını söyledi.

İddiaya göre, önceki akşam da aynı nedenle kapıya dayanan alt komşu, Sibel Demiralp evde bir arkadaşıyla otururken yukarı çıkıp kapıyı tekmeledi tehditler savurdu.

Yaşadığı korkuyu anlatan Demiralp, "Tekme izleri duruyor seni burada yaşatmayacağım, sana huzur vermeyeceğim, çık dışarı, seni öldüreceğim dedi. Polislerin yanında saldırdı" şeklinde konuştu.