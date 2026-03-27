Türkiye’nin en sevilen dizileri belli oldu!

23–26 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırma, Türkiye’de izleyicilerin en çok tercih ettiği dizileri ortaya koydu.

Araştırmaya göre zirvede yüzde 22,3 ile “Taşacak Bu Deniz” yer aldı.

İLK 3 BELLİ OLDU

Araştırma sonuçlarına göre “Taşacak Bu Deniz” yüzde 22,3’lük oranla ilk sırada bulunurken, yüzde 18,4 ile “Uzak Şehir” ikinci, yüzde 12,1 ile “Yeraltı” üçüncü sırada yer aldı. İlk üç yapımın diğer dizilere kıyasla belirgin şekilde öne çıktığı görüldü.

Zirvedeki dizi ile ikinci sıradaki yapım arasında yaklaşık 4 puanlık fark bulunması dikkat çekti. Bu durum, izleyici tercihlerinde belirli yapımların açık ara öne çıktığını ortaya koydu.

Listede yer alan diğer yapımlar arasında yüzde 8,8 ile “Eşref Rüya”, yüzde 7,2 ile “Kızılcık Şerbeti”, yüzde 6,4 ile “Gönül Dağı” ve yüzde 5,3 ile “Sevdiğim Sensin” yer aldı. “Teşkilat” yüzde 5,0, “Mehmed: Fetihler Sultanı” ise yüzde 4,8 ile sıralamanın devamında bulundu.

Araştırma, Türkiye genelinde 1100 kişinin katılımıyla kantitatif yöntemlerden CAWI tekniği kullanılarak Areda Survey’in profil bazlı dijital paneli üzerinden gerçekleştirildi.