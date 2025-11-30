Türkiye’nin en uzun ömürlü illeri açıklandı!

Türkiye’nin en uzun ömürlü illerine ilişkin gerçekleştirilen araştırmalar, dikkat çeken sonuçları ortaya koydu. TÜİK verilerine göre Türkiye’de doğuşta beklenen yaşam süresi 78,3 yıl olarak hesaplanırken; doğal yapısı, temiz havası, su kaynakları ve iklimiyle öne çıkan bazı şehirlerde bu sürenin 80 yılı aştığı belirlendi. Özellikle zirveye yerleşen il, uzun ömürlü nüfusuyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmek herkesin arzusu olsa da kötü alışkanlıklar, zorlayıcı yaşam koşulları ve beklenmedik kazalar ömrü önemli ölçüde kısaltabiliyor. Buna karşın bazı bölgelerde yaşayanlar, bulundukları çevrenin sunduğu avantajlar sayesinde daha uzun bir yaşam süresine sahip oluyor. Temiz hava, doğal beslenme imkânı, kaliteli su kaynakları ve sakin yaşam tarzı bu illeri öne çıkaran başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Yakın dönemde TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre, 1 Ekim 2025 itibarıyla Türkiye’nin toplam nüfusu 85 milyon 980 bin 654 kişi olarak açıklandı. Büyükşehirler, sanayi kentleri ve doğal güzellikleriyle bilinen illerin nüfus dağılımları ortaya konurken, bir süre önce tamamlanan başka bir çalışma da illerdeki ortalama yaşam sürelerini karşılaştırdı.

81 ili kapsayan araştırmada özellikle Ege ve Karadeniz bölgelerindeki şehirlerin uzun ömür listesinde üst sıralarda yer alması dikkat çekti. Bu bölgelerde yaşayan kadın ve erkeklerin ortalama yaşam süresinin ülke genelinin üzerinde olduğu belirlendi.



İŞTET ÜRKİYE’NİN EN UZUN ÖMÜRLÜ İLLERİ...

10. Antalya

Kadın: 82,4

Erkek: 77,3

Ortalama yaşam süresi: 79,7 yıl

9. Artvin

Kadın: 82,4

Erkek: 77,3

Ortalama yaşam süresi: 79,7 yıl

8. Erzincan

Kadın: 82,3

Erkek: 76,9

Ortalama yaşam süresi: 79,6 yıl

7. Ordu

Kadın: 83,0

Erkek: 77,2

Ortalama yaşam süresi: 80,0 yıl

6. Rize

Kadın: 83,3

Erkek: 75,5

Ortalama yaşam süresi: 79,4 yıl

5. Giresun

Kadın: 83,5

Erkek: 76,6

Ortalama yaşam süresi: 80,0 yıl

4. Trabzon

Kadın: 83,8

Erkek: 76,8

Ortalama yaşam süresi: 80,3 yıl

3. Gümüşhane

Kadın: 83,5

Erkek: 78,1

Ortalama yaşam süresi: 80,8 yıl

2. Muğla

Kadın: 84,0

Erkek: 77,7

Ortalama yaşam süresi: 80,7 yıl

1. Tunceli

Kadın: 84,1

Erkek: 77,0

Ortalama yaşam süresi: 80,3 yıl