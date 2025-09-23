Türkiye'nin sonbahar rotası: Sonbaharda gidilebilecek birbirinden güzel lokasyonlar

Sonbaharın büyüleyici renkleriyle Türkiye’nin dört bir yanında keşfe çıkmak isteyenler için Yedigöller’den Kapadokya’ya, Kaz Dağları’ndan Amasra’ya uzanan birbirinden özel rotalar huzur ve keyif dolu bir yolculuk sunuyor.

1. YEDİGÖLLER, BOLU

Sonbaharın simgesi haline gelen Yedigöller Milli Parkı, sararmış yaprakların göllere yansımasıyla adeta bir tabloya dönüşüyor. Doğa yürüyüşleri ve kamp için ideal.

2. KAPADOKYA, NEVŞEHİR

Balonların gökyüzünde süzüldüğü Kapadokya’da sonbahar ayları hem daha sakin hem de daha serin oluyor. Ürgüp, Göreme ve vadilerde sonbaharın büyülü atmosferi yaşanabilir.

3. SAFRANBOLU, KARABÜK

Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu, sonbaharda daha da büyüleyici. Arnavut kaldırımlı sokaklarında yürürken tarihle iç içe huzurlu bir yolculuk yapabilirsiniz.

4. KAZ DAĞLARI, BALIKESİR-ÇANAKKALE

“Türkiye’nin oksijen deposu” olarak bilinen Kaz Dağları, sonbaharda yeşille sarının buluştuğu eşsiz bir manzara sunuyor. Trekking ve köy keşifleri için harika bir seçenek.

5. ABANT GÖLÜ, BOLU

Sonbaharın tüm renklerini yansıtan Abant, göl kenarında piknik ya da doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için ideal bir rota.

6. AMASRA, BARTIN

Karadeniz’in incisi Amasra, sonbaharda sakinleşiyor. Deniz havası, balık restoranları ve rengarenk doğasıyla keyifli bir kaçış noktası oluyor.

7. DATÇA, MUĞLA

Ege’nin huzurlu köşelerinden Datça, yazın kalabalığından uzaklaşıp sonbaharda denize girmek ve doğayla iç içe tatil yapmak isteyenler için güzel bir alternatif.