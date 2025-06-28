Türkiye'nin üretim merkezinde hasat başladı: Çevre illere gönderiliyor! Yaklaşık 6 bin ton üretim...

Osmaniye Cevdetiye beldesinde bamya hasadı nedeniyle gerçekleştirilen hasat programına, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Kolabaş katıldı. Türkiye'de bamya üretimi yapılan şehirlerde ilk sırada yer Osmaniye'den, yemeklik olarak Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.

Hasat programının ardından konuşan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "2 bin 917 dekar alanda yılda 5 bin 600 ton bamya üretimi gerçekleştiriyoruz. Bamyanın en kalitelisi Osmaniye'mizde yetiştiriliyor. Başta çevre iller olmak üzere ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Çiftçilere emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Tüm üreticilerimize bereketli, bol kazançlı bir hasat dönemi diliyorum. " dedi.



