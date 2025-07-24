Türkiye sıcaklarla mücadele ediyor: Isı bitkinliğine dikkat!

Temmuz ayının ortasından bu yana etkisini artıran sıcak hava dalgası Türkiye’yi adeta kavuruyor. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da artarak 50 dereceye ulaşabileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları öneriliyor.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Ali Vardar, sıcak havalarda vücudun sağlıklı kalabilmesi için normalden yüzde 20’ye kadar daha fazla sıvıya ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

MİDE BULANTISI VE UYUŞUKLUK SERİNLEME İHTİYACININ İŞARETİ

Uzm. Dr. Vardar, sıcak havalarda sıvı kaybının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

“Normal sıcaklıklarda sıvı ihtiyacı iç mekanlarda karşılanabilir. Ancak sıcak havalarda vücut, normal ısısını koruyabilmek için yüzde 20 daha fazla sıvıya ihtiyaç duyar. Vücut susuz kaldığında baş dönmesi, düşme, kol ve bacak yaralanmaları, mide bulantısı ve uyuşukluk gibi belirtiler görülebilir. Bu semptomlar serinlemeye başlanması gerektiğinin işaretidir. Terleyememe ya da koyu renkli idrar gibi ciddi belirtiler varsa vakit kaybetmeden bir hekime başvurulmalıdır.”

GÜVENDE KALMANIN YOLLARI

Sıcak hava dalgasında sağlığın korunması için önemli tavsiyelerde bulunan Uzm. Dr. Vardar, vatandaşların özellikle öğle saatlerinde serin alanlarda bulunmaları gerektiğini belirtti ve şu ipuçlarını paylaştı:

Yorucu açık hava aktivitelerinden kaçının.

Bol sıvı tüketin, sizi susuz bırakmayacak içecekleri tercih edin.

Gölgede kalın, dinlenin, vücut ısısını düşürmek için serin ve nemli bezler kullanın.

Açık renkli ve ince kumaşlardan yapılmış giysiler giyin, güneş gözlüğü takmayı ihmal etmeyin.

En sıcak saatlerde alışveriş merkezi, kütüphane veya toplum merkezi gibi klimalı alanlarda vakit geçirin.

Ayakların hava almasını sağlayan sandalet tarzı rahat ayakkabılar tercih edin.

Yaşlı ve engelli bireylerin serin ortamda bulunmalarını sağlayın ve düzenli sağlık kontrollerini aksatmayın.

VANTİLATÖR UYARISI: 35 DERECE ÜZERİ TEHLİKELİ OLABİLİR

Vantilatör kullanımına da değinen Uzm. Dr. Vardar, iç mekan sıcaklığı 35 dereceyi aştığında vantilatörlerin faydadan çok zarar verebileceğine dikkat çekti:

“Sıcaklık çok yüksek değilse vantilatörler teri buharlaştırarak serinlik sağlar. Ancak ortam sıcaklığı 35 dereceyi aştığında, vantilatörler vücuttaki ısı birikimini artırarak ısıya bağlı hastalık riskini yükseltebilir.”

Uzm. Dr. Vardar, yaz aylarında vatandaşların sıvı tüketimine, serin alanlarda bulunmaya ve sıcak havaya karşı alınabilecek temel önlemlere dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.