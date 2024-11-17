Türkiye'de yetişen tropikal meyveler

Yayınlanma: 17.11.2024 - 14:30

Güncelleme: 17.11.2024 - 14:30

Türkiye, dört mevsimin yaşandığı özel bir coğrafyada yer aldığı için tropikal meyve yetiştiriciliği açısından da zengin bir potansiyele sahip. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde tropikal tatların üretimi giderek yaygınlaşıyor. İşte Türkiye'de yetişen 5 tropikal meyve...

1. Avokado

Antalya ve Mersin gibi bölgelerde başarıyla yetiştirilen avokado, tropikal meyve severlerin vazgeçilmezi. Sağlıklı yağlar bakımından zengin olan bu meyve, kahvaltılarda, salatalarda ve tatlı tariflerinde sıkça kullanılıyor.

2. Mango

Alanya ve Gazipaşa gibi sıcak iklimlere sahip bölgelerde yetiştirilen mango, tropikal tatlar arasında öne çıkıyor. Hem taze tüketimi hem de çeşitli tatlı ve içeceklerde kullanımı oldukça yaygın. Eşsiz aromasıyla dikkat çeken bu meyve, Türkiye'de de giderek popülerleşiyor.

3. Ejder Meyvesi (Pitaya)

Antalya ve Mersin’in seralarında yetiştirilen ejder meyvesi, görsel olarak dikkat çeken bir tropikal lezzet. Hafif tatlı tadı ve yüksek su oranıyla hem sağlıklı hem de ferahlatıcı bir atıştırmalık olarak tercih ediliyor.

4. Papaya

Papaya, Türkiye'de yetiştirilmeye yeni başlanmış bir meyve. Genellikle Akdeniz kıyılarında küçük ölçekli üretimle karşımıza çıkan bu meyve, tropikal tariflerin yıldızı. Hem tatlı yapımında hem de taze tüketimde eşsiz bir seçenek.

5. Passiflora (Çarkıfelek Meyvesi)

Passiflora, diğer adıyla çarkıfelek meyvesi, Akdeniz ikliminde yetiştirilen bir başka tropikal meyve. Ekşi-tatlı lezzetiyle hem taze olarak hem de içeceklerde kullanılıyor. Strese iyi geldiği bilinen bu meyve, aromatik tadıyla dikkat çekiyor.