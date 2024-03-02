Yayınlanma: 02.03.2024 - 10:45

Güncelleme: 02.03.2024 - 10:45

Teknoloji hızla ilerliyor ve son 20 yılda insan hayatını tamamen değiştirdi. Evlerimizdeki bağlantı hızları 20 yıl önce tek haneli rakamlardayken bugün dört haneli rakamlara çıktı. Peki, Türkiye'deki ilk cep telefonu görüşmesi ne zaman yapıldı? Kimler Arasında Yapıldı?

TÜRKİYE'DEKİ İLK CEP TELEFONU GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN YAPILDI?

Cep telefonları telefon görüşmelerinde devrim yarattı, santralde sıra bekleme zahmetini ortadan kaldırdı ve herkesin birbiriyle her an iletişime geçmesine olanak sağladı. Günümüzde zorunluluk haline gelen cep telefonuyla yapılan ilk görüşmeyi düşünecek olursak, bunun Türkiye'de 29 yıl önce gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Türkiye'de ilk telefon görüşmesi 23 Şubat 1994'te yapıldı.

TÜRKİYE'DE İLK CEP TELEFONU GÖRÜŞMESİ KİMLER ARASINDA YAPILDI?

Türkiye'de cepten ilk 'Alo', 23 Şubat 1994 Çarşamba günü 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile dönemin başbakanı Tansu Çiller arasında gerçekleşti. Demirel'in elindeki cep telefonu ise bugünün telsiz ev telefonları kadardı.

Uzun yıllar 2G teknolojisini kullanan Türkiye, 2009 yılında mobilde 3G'ye geçti. Ardından 1 Nisan 2016 yılında da 4.5G'ye geçiş yapıldı.