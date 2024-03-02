Türkiye'deki ilk cep telefonu görüşmesi ne zaman yapıldı? Kimler arasında yapıldı?

Türkiye tarihine geçen ilk telefon görüşmesinin ne zaman yapıldığı araştırma konusu oldu. Namıdiğer "tuğla" telefonla yapılan görüşmenin kimler arasında yapıldığı da merak edilen konulardan biri. Peki, Türkiye'deki ilk cep telefonu görüşmesi ne zaman yapıldı? Kimler Arasında Yapıldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 10:45
Türkiye'deki ilk cep telefonu görüşmesi ne zaman yapıldı? Kimler arasında yapıldı?
Abone Ol google-news

Teknoloji hızla ilerliyor ve son 20 yılda insan hayatını tamamen değiştirdi. Evlerimizdeki bağlantı hızları 20 yıl önce tek haneli rakamlardayken bugün dört haneli rakamlara çıktı. Peki, Türkiye'deki ilk cep telefonu görüşmesi ne zaman yapıldı? Kimler Arasında Yapıldı?

TÜRKİYE'DEKİ İLK CEP TELEFONU GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN YAPILDI?

Cep telefonları telefon görüşmelerinde devrim yarattı, santralde sıra bekleme zahmetini ortadan kaldırdı ve herkesin birbiriyle her an iletişime geçmesine olanak sağladı. Günümüzde zorunluluk haline gelen cep telefonuyla yapılan ilk görüşmeyi düşünecek olursak, bunun Türkiye'de 29 yıl önce gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Türkiye'de ilk telefon görüşmesi 23 Şubat 1994'te yapıldı.

TÜRKİYE'DE İLK CEP TELEFONU GÖRÜŞMESİ KİMLER ARASINDA YAPILDI?

Türkiye'de cepten ilk 'Alo', 23 Şubat 1994 Çarşamba günü 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile dönemin başbakanı Tansu Çiller arasında gerçekleşti. Demirel'in elindeki cep telefonu ise bugünün telsiz ev telefonları kadardı.

Uzun yıllar 2G teknolojisini kullanan Türkiye, 2009 yılında mobilde 3G'ye geçti. Ardından 1 Nisan 2016 yılında da 4.5G'ye geçiş yapıldı.


ilk telefon görüşmesi haberleri Süleyman Demirel haberleri Tansu Çiller haberleri cep telefonu haberleri

İlgili Haberler

Türkiye'de ilk hasadı Mersin'de başladı: Kilosu 1000 TL!

Türkiye'de ilk hasadı Mersin'de başladı: Kilosu 1000 TL!
'Rhodostrophia' isimli kelebek türü Türkiye'de ilk kez görüntülendi

'Rhodostrophia' isimli kelebek türü Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Şanlıurfa'da 'yeşil sırtlı balıkçıl' görüldü, Türkiye'de ilk olarak kayda geçti

Şanlıurfa'da 'yeşil sırtlı balıkçıl' görüldü, Türkiye'de ilk olarak kayda geçti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aziz Yıldırım'dan yalanlama: 'Terbiyesizlik yapılmaktadır'

Aziz Yıldırım'dan yalanlama: 'Terbiyesizlik yapılmaktadır'
TFF açıkladı: Süper Lig’de VAR SUPPORT sistemi kullanılacak

TFF açıkladı: Süper Lig’de VAR SUPPORT sistemi kullanılacak
2010'da Bitcoin'e 100 TL yatırsaydınız bugün ne kadar paranız olurdu?

2010'da Bitcoin'e 100 TL yatırsaydınız bugün ne kadar paranız olurdu?
Uzmanı açıkladı: Tatlı krizini önlemenin yolları nelerdir?

Uzmanı açıkladı: Tatlı krizini önlemenin yolları nelerdir?
Beşiktaş'tan Halil Umut Meler açıklaması!

Beşiktaş'tan Halil Umut Meler açıklaması!
Süper Lig’de şampiyonluk oranları yenilendi!

Süper Lig’de şampiyonluk oranları yenilendi!
İnci Taneleri dizisinin yeni fragmanı yayınlandı

İnci Taneleri dizisinin yeni fragmanı yayınlandı
6 yaşındaki çocuğa istismar davasında yeni gelişme!

6 yaşındaki çocuğa istismar davasında yeni gelişme!