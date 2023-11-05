Tutuklanan Dilan Polat'ın arkadaşından tartışma yaratacak paylaşım: 'Dayadınız ilacı kadına...'

Yayınlanma: 05.11.2023 - 13:55

Güncelleme: 05.11.2023 - 14:05

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlamalarıyla ifade veren Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı.

Tutuklananlar güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderildi.

"SADECE REKLAM YÜZÜYÜM"

Çifte adliyeye sevk edilmeden önce 66 sayfadan oluşan soru yöneltildi. Polat çifti adliyedeki sorguda ise aylık gelirlerini 150 -200 bin lira olarak beyan etti.

Dilan Polat, şirketlere para giriş çıkışıyla eşi Engin Polat'ın ve muhasebecilerinin ilgilendiğini söyledi, ağlayarak sadece reklam yüzü olduğunu öne sürdü.

Engin Polat kara para aklama iddialarını reddetti. Engin Polat, "Bu paraları biriktirdik, çalıştık emek verdik" dedi. Engin Polat'ın babası Sezgin Polat da her şeyi avukatlarının ayarladığını öne sürdü.

DİLAN POLAT BAYGINLIK GEÇİRDİ

Dilan Polat, hakimlikte sorguda bir ara baygınlık geçirdi. Sağlık kontrolünde durumunun iyi olduğu belirlendi. Hakimlik, Dilan ve Engin Polat'la Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu 12 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Kararın açıklanmasıyla Dilan Polat’ın, “Oğlum sana kim bakacak” diye bağırdığı duyuldu. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli Dilan Polat'ın hakimlikte sorgusu sırasında tansiyonunun düşmesi sonucu fenalaşarak bayıldığı ve kendisine su içirildiği öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Mahkemenin kararından sonra adliyedeki işlemleri tamamlanan tutuklular güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderildi. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, ardından Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne getirildi.

Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun içerisinde bulunduğu araç, polisler eşliğinde cezaevine giriş yaptı.

ARKADAŞININ PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Durumu iyi olan Dilan Polat'ın tutuklanma kararının ardından arkadaşı Sevim Alan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündem oldu. Dilan Polat'ın arkadaşı Sevim Alan, yayınladığı hikayelerde Engin Polat'ı suçladı.

Sevim Alan paylaşımında, "Dayadınız ilacı kadına, bitirdiniz hayatını. Dünya sizin olsa ne olur, yaktınız güzelim Nilda'yı. Kızlar annelerinin kaderini yaşamamalıydı. Ticaretiniz batsın" ifadelerini kullandı.

İşte Sevim Alan'ın paylaşımları...