TV+ üniversitelerde açık hava sinema etkinlikleri düzenliyor...

Türkiye'nin farklı üniversitelerinde açık hava sinema etkinlikleri düzenleniyor. Bugün başlayacak etkinlikler mayıs ayı sonuna kadar devam edecek.

AA
Yayınlanma: 15.05.2024 - 13:25
TV+ üniversitelerde açık hava sinema etkinlikleri düzenliyor...
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TV+, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki üniversitelerde açık hava sinema etkinlikleri düzenlemeye başladı. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde, Oscar ödüllü "The Holdovers" (Geride Kalanlar) filmi öğrencilerle buluşacak.

Etkinlikler kapsamında ilk gösterim bugün Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde yapılacak. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde 17 Mayıs'ta, Adana Çukurova Üniversitesi'nde 20 Mayıs'ta, Gaziantep Üniversitesi'nde 21 Mayıs'ta ve Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde 23 Mayıs'ta film gösterimleri gerçekleşecek.

Focus Features yapımcılığında çekilen ve 96. Oscar Ödülleri'nde Da'Vine Joy Randolph'a "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü kazandıran "The Holdovers", 1970'lerde geçen bir dönem filmi olarak dikkat çekiyor. Film, okul dışında bir hayatı olmayan bir öğretmen, sürekli sorun çıkaran bir öğrenci ve okulda görevli bir aşçının başından geçen olayları konu alıyor.


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