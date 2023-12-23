TV yayın akışı 23 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler? FOX TV, Kanal D yayın akışı
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 23 Aralık Cumartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 23 Aralık Cumartesi TV rehberi...
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Aralık Cumartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Pele: Bir Efsanenin Doğuşu
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Adım Farah
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Mısır Tanrıları
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim
TV8 YAYIN AKIŞI
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Oynat Bakalım
12:30 Gazete Magazin
17:15 Masterchef Türkiye All Star
20:00 Masterchef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Beni Böyle Sev
08:45 Kod Adı Kırlangıç
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
15:00 Lingo Türkiye
17:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:20 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:35 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
Show TV YAYIN AKIŞI
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Sandık Kokusu
15:45 Ne Gemiler Yaktım
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Arak
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 Abigail: Sınırların Ötesinde
11:00 Yerli dizi tekrar / Sinema
14:00 Yerli dizi tekrar / Sinema
16:00 Yerli dizi tekrar / Sinema
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Mısır Tanrıları
ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Umut Çizgisi
11:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
13:00 Aldatmak
16:00 Altın Kafes
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kızıl Goncalar
14:00 Şahane Hayatım
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Adım Farah
KANAL D YAYIN AKIŞI
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Üç Kız Kardeş
16:00 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Pele: Bir Efsanenin Doğuşu
22:15 Çılgın Joe
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