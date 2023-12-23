TV yayın akışı 23 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler? FOX TV, Kanal D yayın akışı

Yayınlanma: 23.12.2023 - 09:53

Güncelleme: 23.12.2023 - 09:53

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Aralık Cumartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Pele: Bir Efsanenin Doğuşu

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Adım Farah

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Mısır Tanrıları

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim

TV8 YAYIN AKIŞI

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Oynat Bakalım

12:30 Gazete Magazin

17:15 Masterchef Türkiye All Star

20:00 Masterchef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00 Beni Böyle Sev

08:45 Kod Adı Kırlangıç

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

15:00 Lingo Türkiye

17:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:20 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:35 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

Show TV YAYIN AKIŞI

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Sandık Kokusu

15:45 Ne Gemiler Yaktım

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Arak

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Abigail: Sınırların Ötesinde

11:00 Yerli dizi tekrar / Sinema

14:00 Yerli dizi tekrar / Sinema

16:00 Yerli dizi tekrar / Sinema

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Mısır Tanrıları

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Umut Çizgisi

11:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

13:00 Aldatmak

16:00 Altın Kafes

19:00 Atv Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kızıl Goncalar

14:00 Şahane Hayatım

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Adım Farah

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Üç Kız Kardeş

16:00 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Pele: Bir Efsanenin Doğuşu

22:15 Çılgın Joe