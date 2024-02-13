TV100 medya grubu oldu

Türk basın dünyasına 2019 yılında adım atan TV100 kanalı, 5 yıllık süreçte hızlı bir atılım yaparak medya grubu oldu. Bünyesinde Tv100 haber kanalının yanı sıra, Show Radyo, Radyo Viva gibi radyoları, Bizimev Tv, Tv100.com ve Medyatava.com'u barındıran Gülseven Medya Grubu, yeni binasına da tamamlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 15:35
TV100 medya grubu oldu
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Tarafsız ve merkez medya kurmak amacıyla gelişen grup bünyesinde yer alan tüm yayın organları İstanbul Şişli’deki 13 bin metrekarelik merkez binaya taşındı.

Gülseven Medya Grubu'nun Medya Grup Başkanı Tv100'ün kurucu Genel Yayın Yönetmeni Alican Değer oldu. Alican Değer 5 yıldır sürdürdüğü Genel Yayın Yönetmenliğini de çalışma arkadaşı Tv100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel'e devretti.

Yeni logosunu kamuoyuna tanıtan Gülseven Medya Grubu'nun kısa süre içerisinde bir eğlence bir de ekonomi kanalı kuracağı öğrenildi. Hayata geçirilmesi planlanan projeler arasında biri spor, biri ekonomi olmak üzere iki de internet sitesi bulunuyor.

TV100, hafta içi gündem belirleyen programlarla izleyicisiyle buluşuyor. Haftanın ilk günü Gürkan Hacır’la “Taksim Meydanı” programında gazeteciler TV100 yazarı Barış Yarkadaş, gazeteci Şaban Sevinç, Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan ve iletişimci Ferhat Murat yer alıyor. Ayrıca grubun yeni ekran yüzleri de Oya Çebi ile Elif Tümen oldu.

Salı günü ekrana Başak Şengül ile “Doğru Yorum” programında gazeteci Nedim Şener, güvenlik uzmanı Mete Yarar, eski devlet bakanı Masum Türker ve TV100 yazarı Hacı Yakışıklı yorumlarıyla güncel gelişmeleri değerlendiriyor.


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